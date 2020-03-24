Остаток древнего континента обнаружили канадские геологи во время поиска алмазов

Древние континентальные платформы (кратоны) — фрагменты континентальной коры. Их составляет миллионы лет.

Некоторые из них и сейчас составляют основу существующих континентальных плит, но другие древние континенты раскололись на более мелкие фрагменты и были перестроены долгой историей движения литосферных плит.

Когда ученые проанализировали образцы, они установили, что состав пород соответствует Северно-Атлантической платформе, распавшейся на части около 150 млн лет назад.