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Жизнь

Остаток древнего континента обнаружили канадские геологи во время поиска алмазов

Изучая образцы кимберлитовых пород, полученные во время поисков месторождений алмазов, геологи обнаружили фрагмент древней континентальной коры Земли — Северно-Атлантической платформы.

Канада.
Канада.
Jared Grove, CC BY-SA 3.0

Древние континентальные платформы (кратоны) — фрагменты континентальной коры. Их составляет миллионы лет.

Некоторые из них и сейчас составляют основу существующих континентальных плит, но другие древние континенты раскололись на более мелкие фрагменты и были перестроены долгой историей движения литосферных плит.

Когда ученые проанализировали образцы, они установили, что состав пород соответствует Северно-Атлантической платформе, распавшейся на части около 150 млн лет назад.

«Минеральный состав других частей североатлантического платформы настолько уникален, что нельзя было ошибиться», — пишут ученые в статье, которую опубликовал Journal of Petrology.

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