Оставайтесь дома. В МЧС предупредили о надвигающейся непогоде в Алтайском крае

В Алтайском крае вечером 7 февраля и ночью 8 февраля ожидаются мокрый снег, гололед, усиление ветра до 17−22 метров в секунду. В региональном ГУ МЧС России предупредили об опасности и призвали жителей региона по возможности находиться дома.

В сильную метель и гололёд спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок и дальних поездок.

«Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололёда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик. Если выезд всё же неизбежен (крайне необходим) возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в автомобиль средства спасения — лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле», — напомнили в МЧС.

На дороге необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, ни в коем случае не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду», — просят спасатели.

Также в МЧС не советуют выходить на улицу в сильную непогоду. Если вы не успели добрать до дома до ее наступления — обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, не прячьтесь от сильного ветра около стен домов — с них могут упасть элементы конструкции крыш и фасадов.