Осторожно с шашлыками. В крае и Барнауле 10 мая сохранится высокая опасность возникновения пожара

По данным синоптиков температура воздуха утром составит +6…+8 градусов.
Днем воздух в столице Алтайского края и пригороде прогреется до +18…+20 градусов.
Осадков не ожидается. Влажность воздуха составит около 30%.
В связи с установившейся теплой погодой в ГУ МЧС по Алтайскому краю еще раз напоминают о том, что в регионе сохраняется пожароопасная ситуация.
Спасатели просят жителей края быть бдительными при сжигании сухой травы и мусора на дачах, а также во время приготовления шашлыков.
«При неблагоприятной погоде и сильном ветре любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями», — указывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.