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Жизнь

Осторожно с шашлыками. В крае и Барнауле 10 мая сохранится высокая опасность возникновения пожара

10 мая в Барнауле по-прежнему будет радовать горожан сухая и безветренная погода.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

По данным синоптиков температура воздуха утром составит +6…+8 градусов.

Днем воздух в столице Алтайского края и пригороде прогреется до +18…+20 градусов.

Осадков не ожидается. Влажность воздуха составит около 30%.

В связи с установившейся теплой погодой в ГУ МЧС по Алтайскому краю еще раз напоминают о том, что в регионе сохраняется пожароопасная ситуация.

Спасатели просят жителей края быть бдительными при сжигании сухой травы и мусора на дачах, а также во время приготовления шашлыков.

«При неблагоприятной погоде и сильном ветре любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями», — указывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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