Осудили полицейских, «укравших детство» маленькой девочки на складе в Сибири

В Омской области суд вынес приговор трем полицейским, работавшим в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Полицейских признали виновными в превышении служебных полномочий с применением насилия и причинении тяжкого вреда здоровью.

Двое правоохранителей получили 4 года лишения свободы, а одного приговорили к 3 годам и 10 месяцам.

«Потерпевшими признали пять человек. Первый эпизод произошел 29 марта 2018 года. Тогда, по версии следствия, полицейские приехали в магазин поселка Новоуральский и начали осматривать помещения, не имея ни постановления на обыск, ни поручений следователя», — отмечает издание.

Во время осмотра один из полицейских толкнул восьмилетнюю дочь предпринимательницы Светланы Жидких, вследствие чего она ударилась головой о морозильную камеру.

У девочки, как отметила ее мать со ссылкой на заключение медиков, развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Слезы. Горе СС0

«Две экспертизы, выполненные в Новосибирске и в московском институте им. Сербского, установили, что здоровью девочки причинили тяжкий вред», — отметили на суде.

Продавщицы, пытавшиеся защитить девочку от полицейских, получили ушибы, ссадины и гематомы.

Самой предпринимательнице поставили диагноз «припухлость лучезапястного сустава».

Светлана рассказала в суде, что полицейские начали ее преследовать после того, как муж дал в суде показания против «оэбовцев, крышующих в Омске торговлю контрафактным алкоголем».

Девочка вспомнила, как «убегала от дяденек, чтобы спрятаться на складе», как они за ней гнались и закрывали глаза. Она разрыдалась, поэтому судебное заседание пришлось прервать.

Полиция. altapress.ru

«Адвокаты полицейских заявили, что посттравматическое расстройство у ребенка никак не связано с тем, что произошло в магазине. А телесные повреждения появились у потерпевших не в результате общения с подсудимыми, а из-за „травматизации в быту“ или в связи с имеющимися у них хроническими заболеваниями», — отмечает издание.

Светлана во время прений отметила, что сотрудники МВД украли у ее дочери «значительный период детства, которое до встречи с ними было счастливым».

По ее словам, уже три года девочка «живет в страхе, постоянно находится начеку» и «никто не знает, как эта психологическая травма скажется на ее будущей жизни».