Осужденная за связь с террористами Варвара Караулова рассказала о своих впечатлениях о колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), рассказала о самом страшном моменте за время нахождения в исправительной колонии, пишет РИА Новости. 27 апреля девушка освободилась условно-досрочно из вологодской ИК и дала пресс-конференцию.

Больше всего Караулову испугала драка между заключенными. «Не какой-то там боксерский поединок. Тут была прямо настоящая драка. Я настолько потерялась, я просто не знаю, что делать в такой момент: надо разнимать или лучше не вмешиваться», — рассказала она.

Караулова заявила, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы. Она также призвала всех, кто думает над идеей поехать у террористам, отказаться от этого.

Говоря о дальнейшей жизни, девушка заявила, что не хочет идти в политику, а вот против своего развития в соцсетях ничего не имеет, и даже считает это интересным.

По версии обвинения, Караулова пыталась примкнуть к входящей в «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) террористической группировке, занимающейся подготовкой смертников. Девушка тайно вылетела из Москву в Стамбул и пыталась незаконно пересечь границу с Сирией, где ее задержали сотрудники спецслужб.

Сама осужденная заявляла, что пыталась сбежать не для того, чтобы присоединиться к боевикам, а чтобы выйти замуж за человека по фамилии Саматов, с которым она несколько лет состояла в переписке. Во время следствия девушка даже поменяла имя на Александру Иванову.