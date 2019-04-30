Осужденная за связь с террористами Варвара Караулова рассказала о своих впечатлениях о колонии

Больше всего Караулову испугала драка между заключенными. «Не какой-то там боксерский поединок. Тут была прямо настоящая драка. Я настолько потерялась, я просто не знаю, что делать в такой момент: надо разнимать или лучше не вмешиваться», — рассказала она.
Караулова заявила, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы. Она также призвала всех, кто думает над идеей поехать у террористам, отказаться от этого.
Говоря о дальнейшей жизни, девушка заявила, что не хочет идти в политику, а вот против своего развития в соцсетях ничего не имеет, и даже считает это интересным.
По версии обвинения, Караулова пыталась примкнуть к входящей в «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) террористической группировке, занимающейся подготовкой смертников. Девушка тайно вылетела из Москву в Стамбул и пыталась незаконно пересечь границу с Сирией, где ее задержали сотрудники спецслужб.
Сама осужденная заявляла, что пыталась сбежать не для того, чтобы присоединиться к боевикам, а чтобы выйти замуж за человека по фамилии Саматов, с которым она несколько лет состояла в переписке. Во время следствия девушка даже поменяла имя на Александру Иванову.