2 ноября
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Жизнь

Осужденный из Алейска подался в бега в Новосибирскую область

Мужчину осудили за вождение под наркотическими веществами.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", уроженец Алейска провел в местах лишения свободы всего год. По решению суда должен был провести три с половиной года, но хорошее поведение преступника дало ему шанс выйти раньше.

Срок ему заменили на принудительные работы, поэтому 35-летний Олег Минин должен был появляться в исправительном центре ИК-2 на Толмачевской.

Но накануне 31 октября, он туда не пришел.

Теперь беглеца ищут, он давно работает и живет в Новосибирске, но следствие не исключает, что мужчина вернулся в родные края.

Ранее сибиряк изрезал ножом 11 автомобилей.

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