Осужденной в Белоруссии россиянке отказали в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, сообщают РИА Новости.

Отчим россиянки Сергей Дудич сообщил РИА Новости, что Сапеге получила письмо с отказом от белорусской комиссии второго января. Ранее она писала прошение на имя президента Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.

Адвокат Антон Гашинский подтвердил отказ и отметил, что будет добиваться перевода Сапеге в Россию для отбытия наказания.

Софью Сапеге задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. Она летела вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.

В начале мая Гродненский областной суд признал россиянку виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Ее приговорили к шести годам колонии общего режима, она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.