11 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Осужденной в Белоруссии россиянке отказали в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, сообщают РИА Новости.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Отчим россиянки Сергей Дудич сообщил РИА Новости, что Сапеге получила письмо с отказом от белорусской комиссии второго января. Ранее она писала прошение на имя президента Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.

Адвокат Антон Гашинский подтвердил отказ и отметил, что будет добиваться перевода Сапеге в Россию для отбытия наказания.

Софью Сапеге задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. Она летела вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.

В начале мая Гродненский областной суд признал россиянку виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Ее приговорили к шести годам колонии общего режима, она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость