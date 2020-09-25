От алтайского неандертальца нашли только зубы

«Для нас эти два зуба — просто праздник. Мы очень давно не находили останков древнего человека», — прокомментировала событие профессор РАН Ксения Колобова.
Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован в генетических исследованиях, для анализа стабильных изотопов, чтобы понять диету и так далее, — рассказывает ученый.
Археологические раскопки в Чагырской пещере Краснощековского района ведутся с 2007 года. Это уникальный памятник эпохи неолита. Неандертальцы жили в этой местности 50−60 тыс. лет назад.
В этом году ученые уже находили в пещере специальные древние заточки для каменных ножей.