От алтайского неандертальца нашли только зубы

В Чагырской пещере на Алтае археологи обнаружили при раскопках останки неандертальца и два зуба. По ним ученые планируют установить генетические корни древних людей, пишет РИА «Новости».

«Для нас эти два зуба — просто праздник. Мы очень давно не находили останков древнего человека», — прокомментировала событие профессор РАН Ксения Колобова.

Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован в генетических исследованиях, для анализа стабильных изотопов, чтобы понять диету и так далее, — рассказывает ученый.

Археологические раскопки в Чагырской пещере Краснощековского района ведутся с 2007 года. Это уникальный памятник эпохи неолита. Неандертальцы жили в этой местности 50−60 тыс. лет назад.

В этом году ученые уже находили в пещере специальные древние заточки для каменных ножей.