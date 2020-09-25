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Жизнь

От алтайского неандертальца нашли только зубы

В Чагырской пещере на Алтае археологи обнаружили при раскопках останки неандертальца и два зуба. По ним ученые планируют установить генетические корни древних людей, пишет РИА «Новости».

Зубы неандертальца нашли в Чагырской пещере.
Зубы неандертальца нашли в Чагырской пещере.
Российский научный фонд

«Для нас эти два зуба — просто праздник. Мы очень давно не находили останков древнего человека», — прокомментировала событие профессор РАН Ксения Колобова.

Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован в генетических исследованиях, для анализа стабильных изотопов, чтобы понять диету и так далее, — рассказывает ученый.

Археологические раскопки в Чагырской пещере Краснощековского района ведутся с 2007 года. Это уникальный памятник эпохи неолита. Неандертальцы жили в этой местности 50−60 тыс. лет назад.

В этом году ученые уже находили в пещере специальные древние заточки для каменных ножей.

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