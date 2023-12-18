От «битлов» до сказочных кукол. 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

На концерт
- Органный концерт в исполнении профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Фисейского в Филармонии — 20 декабря, 18:30, 6+
- Трибьют-концерт The Beatles в Hairy lemon — 21 декабря, 20:00, 18+
Государственная филармония Алтайского края.
kelohouse.ru
На хоккей
- В «Титов Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Ростов» из Ростова-на-Дону — 23 декабря, 17:00, 0+
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева
В музей
- Выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы» в Краеведческом музее — 21 декабря, 16:00, 0+
На выставку
- Живопись, графика, скульптуры и дизайнерские работы членов Союза художников России на выставке «Арт-Алтай 2023» в выставочном зале музея «Город» — до 4 января 2024 года, ср-вс с 11:00 до 18:00, 12+
Выставка картин Анастасии Петренко (Petra).
Дмитрий Лямзин
В театр
- «С Новым годом, папа!» в Музыкальном театре — 21 декабря, 18:30, 16+
- «Серебряное копытце» в Театре драмы — 19 декабря, 14:00, 0+
- «Тетки» в Молодежном театре Алтая — 20 декабря, 18:30, 16+
- «Три плюс кот» в Крепостном театре — 20 декабря, 19:00, 16+
"Тетки".
mta-barnaul.ru