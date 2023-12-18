18 декабря
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Жизнь

От «битлов» до сказочных кукол. 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Трибьют-концерт, классика на органе, живописные картины, хоккейные «замесы» на льду: Аltapress.ru придумал, куда сходить в Барнауле с 18 декабря по 24 декабря.

Концерт в честь The Beatles на крыше ИД "Алтапресс"
Концерт в честь The Beatles на крыше ИД "Алтапресс"
Андрей Луковский

На концерт

  • Органный концерт в исполнении профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Фисейского в Филармонии — 20 декабря, 18:30, 6+
  • Трибьют-концерт The Beatles в Hairy lemon — 21 декабря, 20:00, 18+
Государственная филармония Алтайского края.
Государственная филармония Алтайского края.
kelohouse.ru

На хоккей

  • В «Титов Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Ростов» из Ростова-на-Дону — 23 декабря, 17:00, 0+
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева

В музей

  • Выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы» в Краеведческом музее — 21 декабря, 16:00, 0+

На выставку

  • Живопись, графика, скульптуры и дизайнерские работы членов Союза художников России на выставке «Арт-Алтай 2023» в выставочном зале музея «Город» — до 4 января 2024 года, ср-вс с 11:00 до 18:00, 12+
Выставка картин Анастасии Петренко (Petra).
Выставка картин Анастасии Петренко (Petra).
Дмитрий Лямзин

В театр

  • «С Новым годом, папа!» в Музыкальном театре — 21 декабря, 18:30, 16+
  • «Серебряное копытце» в Театре драмы — 19 декабря, 14:00, 0+
  • «Тетки» в Молодежном театре Алтая — 20 декабря, 18:30, 16+
  • «Три плюс кот» в Крепостном театре — 20 декабря, 19:00, 16+
&quot;Тетки&quot;.
"Тетки".
mta-barnaul.ru
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