От Брянска до Владивостока: откуда приехали гости на Шукшинский фестиваль

После двухлетнего перерыва Шукшинский фестиваль на Алтае снова прошел в привычном формате теплых личных встреч. В Сростках можно было отведать пирогов с самыми необычными начинками, купить невероятные вещицы ручной работы от народных мастеров, внезапно оказаться в русском хороводе, подышать прохладной Катунью. Местные жители отмечали, что народа собралось мало, не как в доковидные годы. Но все были счастливы и то и дело обнимали друг друга.

Тверь

Татьяна Семенова приехала на ярмарку мастеров из Твери. Игрушками из льняной нитки она начала заниматься для души. Первая работа мастерицы — самовар. По словам женщины, техника изготовления не сложная, но труд кропотливый.

«Нитку смачиваю в воду с клеем и на плоской поверхности скручиваю двумя указательными пальцами в рисунок. Время выполнения работы зависит от размеров товара», — рассказала Татьяна.

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Елизавета Козубенко.

Принять участие в ярмарке решила неспроста. Таких изделий мастерица не встречала ни на одной выставке. Ей хотелось рассказать народу, как из обычной нитки сделать куклу, сумку или даже телефон.

Горно-Алтайск

Ольга Фролова вяжет коврики уже 20 лет. Создавать разноцветные половики ее научила бабушка-староверка. В особом материале изделие не нуждается, подойдет любая ткань.

Например, плащевка, трикотаж, х/б. Таким видом ручной работы мало кто занимался, но женщину это не остановило. С появлением интернета Ольга пыталась изучать новые техники, но информации было мало.

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Елизавета Козубенко.

Ольга Фролова,

мастер по вязанию ковриков:

Я продолжала сидеть сайтах и форумах. И вот нашла Иркутский дом моделей. Его участники тоже вязали «бабушкины коврики». Позже нашлась еще одна единомышленница, бабушка из Красноярка. На тот момент коврики вязали только мы: Иркутский дом моды, я и бабушка. Сейчас их продают по всей России.

Ольга в дороге с мая — Сростинская ярмарка для нее девятая по счету. За два месяца она объездила Новокузнецк, Барнаул и Горно-Алтайск. Для всех желающих женщина проводит бесплатные мастер-классы.

За время своих «гастролей» рукодельница успела научить вязать двух мужчин.

«Бабушкин» коврик можно приобрести на базарчике всего за 1,5 тыс. рублей.

Владивосток

Гость Сросток из Алексей приехал на фестиваль из Владивостока. Он планировал добраться до Москвы автостопом. Однако в дороге «добрые люди» рассказали ему про Шукшинский праздник. Эта тема заинтересовала мужчину и он задумался.

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Дмитрий Лямзин.

В дороге Алексей так много узнал про фестиваль, что сделал крюк в 700 км и направился в Алтайский край.

Автостопом вместе с военно-патриотическим клубом, который на фестивале реконструируют фильм «Они сражались за Родину», добрался до Сросток.

Гора Пикет. Дмитрий Лямзин Лица Шукшинского фестиваля. Дмитрий Лямзин

«Вечером обязательно пойду на Пикет. Хочу побывать в каждом уголке этого места», — поделился Алексей.

И хотя путешественник оставил семью во Владивостоке, он постоянно на связи. Родственники то и дело просят сфотографировать что-нибудь «шукшинское».

Бийск

Виталий из Бийска приехал в Сростки, чтобы показать фестиваль своей жене. Ей очень хотелось побыть в местах, где рос Василий Шукшин. Заботливый муж прислушался и исполнил маленькую мечту любимой женщины.

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Дмитрий Лямзин. Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Дмитрий Лямзин. Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Дмитрий Лямзин.

Барнаул

Евгений приехал из Барнаула на реконструкцию по военному фильму «Они сражались за Родину». На фестивале он в основном смотрел театральные сценки и фотографировался с гостями фестиваля.

Лица Шукшинского кинофестиваля — 2022. Кристина Тарасова. Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Дмитрий Лямзин. Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Дмитрий Лямзин.

Сам Евгений на празднике впервые и оказался здесь благодаря военно-патриотическому клубу. «Эмоций куча, они зашкаливают! Все интересно», — поделился Евгений.

Новосибирск

На ярмарку «Чудики» приехал гость из Новосибирска. Своими руками из металла он сделал потрясающие скульптуры: ретро-автомобиль, мотоцикл, человечков (среди них военный. Ковбой и рыцарь).

Станислав рассказал, что на ярмарку приехал впервые, а выставляется вовсе второй раз. До этого его работы можно было увидеть на выставке «Салют Победы».

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Кристина Тарасова. Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Кристина Тарасова.

Брянск

Следующая участница ярмарки приехала из Брянска. С помощью кукол из лоскутов Ирина доносит до зрителя свои мысли. Самая масштабная работа рукодельницы — «Сила рода твоего». В 2016 году Ирина пыталась проработать тему своих отношений с отцом (женщина росла без него).

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Кристина Тарасова.

В итоге переживания вылились в большую куклу, которая уже шесть лет путешествует по России. Для Ирины это не первая выставка.

По словам мастерицы, ей хочется, чтобы люди через ее работы тоже почувствовали что-то важное для себя.

Красноярский край

Шилова Вера Михайловна приехала на ярмарку из Красноярского края. Все закрутилось, когда у Веры родилось двое внуков. Детям нравились игрушки, они с удовольствием катали мягкие машинки и наряжали вязаных кукол.

Внуки росли и их интересы менялись. Вскоре женщина начала делать игрушки из ваты, глины и проволок.

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Кристина Тарасова. Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Кристина Тарасова.

Бийский район

Людмила — исполнительница русской народной песни, жительница Бийского района. Вместе с другими артистами она гастролирует по российским концертам и фестивалям. На Шукшинский праздник приехала далеко не в первый раз. По ее словам, работа здесь — настоящий отдых.

Лица Шукшинского фестиваля — 2022. Кристина Тарасова.

Многие гости приехали в Сростки с Новосибирской, Кемеровской и даже Амурской областей, с Красноярского края и с Республики Алтай.