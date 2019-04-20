Как и зачем крестьяне бежали в Сибирь еще до столыпинских реформ

20 апреля — день, давший старт капитальному и организованному освоению Сибири крестьянами. Много лет до этого переселение за Урал государство запрещало. Снятие ограничений и новый закон, подписанный в весной 1843 года, запустили этот механизм. Почему русские «европейцы» буквально бежали в Сибирь еще до столыпинской реформы — в материале altapress.ru.

Сибирь до переселения

Процесс продвижения русского населения на восток начался в XVI веке. Немногочисленным экспедициям великороссов и казаков приходилось мало-помалу завоевывать территории и искать компромиссы с коренным населением. Уже к XVII веку территория Сибири полностью присоединилась к числу российских владений, пишут РИА Новости.

По-большому счету, до XIX века на недостаточно освоенные территории в Сибирь отправляли только каторжников и тех, кто вынужден был охранять ссыльных. По собственной воле туда стремились беглые крестьяне и староверы. Это было своеобразной попыткой освободиться от рабства. Такие попытки естественно запрещались. Сбежать удавалось лишь немногим.

Первые попытки

Рано или поздно острая необходимость экономического развития восточной части страны должна была возникнуть и случилось это уже в начале XIX века. Регионы нуждались в грамотном заселении — народ же, перебирающийся на новые территории, селился по своему усмотрению. Малонаселенные площади рассматривали и как колонии для населения центральной части России — там людей было в избытке.

Потока переселенцев было два. В первый государство отправляло принудительно — крестьянам разрешили переселяться за Урал, но отправляли на те территории, которые особенно нуждались в освоении. Второй стал народной волей.

Некоторые переезжали потому, что на новых территориях давали земли. Многие искали свободу от крепостной неволи и гнета властей. Сначала переселенцев было около 600 человек, затем их численность выросла до 20 тысяч. Это произошло потому, что власти начали активно поощрять землей и средствами желающих .

Хороших условия для переезда не было даже несмотря на помощь государства. Но «побеги» из европейской части России продолжались несмотря на трудности: путь до Сибири был непрост и дорог, крестьяне не располагали сведениям об удобных для хлебопашества землях. Фактически все ехали в никуда.

Реформа освоения Сибири

«Побегами» в Сибирь вплотную занялись только в в начале 40-х годов 19 века. 20 апреля 1843 года издали указ об организации переселения в связи с освоением Сибири. Он устанавливал регламент переезда государственных крестьян из европейских губерний за Урал. За 10 лет уехали 90,6 тысяч крестьян.



Каждому выдавали безвозвратную ссуду деньгами, орудия для работы и скот. На восемь лет переехавшим давали льготу от податей и повинностей, слагали недоимки с прежнего места жительства — это стало хорошим стимулом для переезда. Давали земельные наделы по 15 десятин, пособия, а также освобождали от рекрутской повинности на три очередных призыва.

Число переезжавших активно росло, особенно после отмены крепостного права в 1861 году. Крестьяне с легкостью решались на переезд, учитывая обеспечиваемые правительством гарантии на землю и выплаты. С расчетом на то, что в Сибири им придется легче, особенно со льготами на выплаты и закрытие долгов по прошлому месту жительства.

К этому добавился и ажиотаж в ходе начала строительства Сибирской железной дороги. В 1891 организовали «Комитет Сибирской железной дороги», он занимался, в том числе, и поиском рабочих рук.

Конструкция железнодорожного моста Выставка «Ворота в Сибирь или Зауральский Чикаго» /МАММ/МДФ/russfoto

Новые переселенцы массово прибывали из черноземных губерний России и Украины, Поволжья, Черноморского и Каспийского побережья, Белоруссии и Балтийского края. Там же работали солдаты, казаки, ссыльные и арестанты. В разгар строительства власти задействовали больше 80 тысяч человек, правда к концу на стройки, в 1904 году, их осталось не больше 6 тысяч.