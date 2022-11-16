16 ноября на Руси праздновали день Анны Холодной. Православная церковь вспоминает Анну Всеволодовну — дочь киевского князя Всеволода Ярославовича. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и поздравлениях этого дня.

Традиции Анны Холодной

На Анну Холодную ночи становились морозными, и хозяйки начинали замораживать бруснику, морошку и клюкву. А после варили из нее кисель и добавляли в блюда.

Замораживали и молоко. Его потом стругали ножом и подавали с блинами. Дети обожали это лакомство.

По поверью, в этот день просыпается нечистая сила. Потому особенно сильны становились гадалки, знахари и колдуны. Люди спешили к ним, чтобы снять порчу и сглаз.

Мороз. Иней СС0

Что нельзя делать 16 ноября?

Не стоит выходить без повода дома и оставлять двери открытыми — нечистая сила в дом зайдет.

Запрещено ссориться друг с другом — можно накликать беду.

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — лучше ее перенести.

Категорически нельзя трудиться беременным.

Заморозки. Первый снег. СС0

Приметы Анны Холодной