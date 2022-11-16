Традиции Анны Холодной
На Анну Холодную ночи становились морозными, и хозяйки начинали замораживать бруснику, морошку и клюкву. А после варили из нее кисель и добавляли в блюда.
Замораживали и молоко. Его потом стругали ножом и подавали с блинами. Дети обожали это лакомство.
По поверью, в этот день просыпается нечистая сила. Потому особенно сильны становились гадалки, знахари и колдуны. Люди спешили к ним, чтобы снять порчу и сглаз.
Мороз. Иней
СС0
Что нельзя делать 16 ноября?
- Не стоит выходить без повода дома и оставлять двери открытыми — нечистая сила в дом зайдет.
- Запрещено ссориться друг с другом — можно накликать беду.
- Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — лучше ее перенести.
- Категорически нельзя трудиться беременным.
Заморозки. Первый снег.
СС0
Приметы Анны Холодной
- На реке стоит лед — в следующем году будет хороший урожай хлеба.
- Если к вечеру мороз, то зима будет теплой.
- Утром мороз ударил — выпадет много снега.
- Мыши роют ямы — к похолоданию.
- Дым из трубы столбом идет — к морозной погоде.