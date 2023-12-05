От чего стоит отказаться на Прокопьев день: приметы и традиции 5 декабря

В народном календаре 5 декабря – Прокопьев день. Православная церковь сегодня чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме.

Традиции Прокопьева дня

Прокопия почитали как покровителя путешественников, ведь он как бы "прокапывал" путь. Потому люди возлагали на него большие надежды и ждали хорошего санного пути.

Особенно он был необходим для мужчин, которые ездили по дрова и сено. Вечерами они вместе с сыновьями занимались ремонтом и изготовлением саней.

Дети, а порой молодые парни и девушки, собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером загадывали друг другу загадки и рассказывали фантастичные сказки.

На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины варили общественное пиво и угощали им всех вокруг.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Что нельзя делать 5 декабря

Не стоит дарить живые цветы - они могут забрать энергию человека.

Нельзя отдавать соль и сахар - с ними могут унести благополучие из семьи.

Если у вас заночевали гости, то не рекомендуется стелить им ту постель, на которой спали супруги — к разладу в семье.

Нельзя отказывать в милостыне - иначе можно навлечь на себя несчастья.

Зима. Снег. СС0

Приметы Прокопьева дня