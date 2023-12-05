5 декабря
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Жизнь

От чего стоит отказаться на Прокопьев день: приметы и традиции 5 декабря

В народном календаре 5 декабря – Прокопьев день. Православная церковь сегодня чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Прокопьева дня

Прокопия почитали как покровителя путешественников, ведь он как бы "прокапывал" путь. Потому люди возлагали на него большие надежды и ждали хорошего санного пути.

Особенно он был необходим для мужчин, которые ездили по дрова и сено. Вечерами они вместе с сыновьями занимались ремонтом и изготовлением саней.

Дети, а порой молодые парни и девушки, собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером загадывали друг другу загадки и рассказывали фантастичные сказки.

На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины варили общественное пиво и угощали им всех вокруг.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Что нельзя делать 5 декабря

  • Не стоит дарить живые цветы - они могут забрать энергию человека.
  • Нельзя отдавать соль и сахар - с ними могут унести благополучие из семьи.
  • Если у вас заночевали гости, то не рекомендуется стелить им ту постель, на которой спали супруги — к разладу в семье.
  • Нельзя отказывать в милостыне - иначе можно навлечь на себя несчастья.
Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Приметы Прокопьева дня

  • Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
  • Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снежно.
  • Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.
  • Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.
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