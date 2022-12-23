23 декабря
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Жизнь

От чего стоит отказаться в День Мины Красноречивого: приметы и традиции 23 декабря

День Мины Красноречивого отмечали на Руси 23 декабря. Православная церковь почитает память христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Тепло, погода, солнцезащитные очки.
Тепло, погода, солнцезащитные очки.
СС0

Традиции Мины Красноречивого

В этот день люди молились святому Мине о здоровом зрении и избавлении болезней, связанных с глазами. Мина Красноречивый был чудотворцем и на протяжении всей жизни исцелял людей от глазных недугов.

Святой также помогает отличить добра от зла, снимания «пелену с глаз». Люди приговаривали «Со святого Мины — тьма нас мимо».

23 декабря знахари читали заговор от полуношницы — злого духа, который мешал маленьким детям спать. Если ребенок начинал плакать, то это «Полуношница чудит». Знахари качали над колыбелью помелом со словами: «Полуношница, играй помелом, а ребеночка не трогай, сну и росту не мешай».

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0

Что нельзя делать 23 декабря?

  • Запрещено 23 декабря обманывать, лгать и преувеличивать.
  • Не стоит лезть в чужую жизнь, подсматривать за людьми исподтишка.
  • Нельзя смотреть на огонь — зрение ухудшится.
  • Не рекомендуется смотреть в глаза незнакомцам или малознакомым людям — к болезням глаз.
  • Нельзя пить из чужой посуды — можно перенять болезни хозяина.
Кружка на столе.
Кружка на столе.

Приметы Мины Красноречивого

  • Если погода ясная, то жди морозов.
  • Видны кольца вокруг луны и солнца — будет сильный снегопад.
  • Звезды мерцают — к стуже.
  • Звезды ярко горят — к холодам.
  • Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.
  • Большая Медведица ярко сияет — к бурану.
  • Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.

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