От чего стоит отказаться в День Мины Красноречивого: приметы и традиции 23 декабря

Традиции Мины Красноречивого
В этот день люди молились святому Мине о здоровом зрении и избавлении болезней, связанных с глазами. Мина Красноречивый был чудотворцем и на протяжении всей жизни исцелял людей от глазных недугов.
Святой также помогает отличить добра от зла, снимания «пелену с глаз». Люди приговаривали «Со святого Мины — тьма нас мимо».
23 декабря знахари читали заговор от полуношницы — злого духа, который мешал маленьким детям спать. Если ребенок начинал плакать, то это «Полуношница чудит». Знахари качали над колыбелью помелом со словами: «Полуношница, играй помелом, а ребеночка не трогай, сну и росту не мешай».
Что нельзя делать 23 декабря?
- Запрещено 23 декабря обманывать, лгать и преувеличивать.
- Не стоит лезть в чужую жизнь, подсматривать за людьми исподтишка.
- Нельзя смотреть на огонь — зрение ухудшится.
- Не рекомендуется смотреть в глаза незнакомцам или малознакомым людям — к болезням глаз.
- Нельзя пить из чужой посуды — можно перенять болезни хозяина.
Приметы Мины Красноречивого
- Если погода ясная, то жди морозов.
- Видны кольца вокруг луны и солнца — будет сильный снегопад.
- Звезды мерцают — к стуже.
- Звезды ярко горят — к холодам.
- Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.
- Большая Медведица ярко сияет — к бурану.
- Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.
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