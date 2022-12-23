От чего стоит отказаться в День Мины Красноречивого: приметы и традиции 23 декабря

День Мины Красноречивого отмечали на Руси 23 декабря. Православная церковь почитает память христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Мины Красноречивого

В этот день люди молились святому Мине о здоровом зрении и избавлении болезней, связанных с глазами. Мина Красноречивый был чудотворцем и на протяжении всей жизни исцелял людей от глазных недугов.

Святой также помогает отличить добра от зла, снимания «пелену с глаз». Люди приговаривали «Со святого Мины — тьма нас мимо».

23 декабря знахари читали заговор от полуношницы — злого духа, который мешал маленьким детям спать. Если ребенок начинал плакать, то это «Полуношница чудит». Знахари качали над колыбелью помелом со словами: «Полуношница, играй помелом, а ребеночка не трогай, сну и росту не мешай».

Ребенок в очках СС0

Что нельзя делать 23 декабря?

Запрещено 23 декабря обманывать , лгать и преувеличивать.

лгать и преувеличивать. Не стоит лезть в чужую жизнь , подсматривать за людьми исподтишка.

подсматривать за людьми исподтишка. Нельзя смотреть на огонь — зрение ухудшится.

Не рекомендуется смотреть в глаза незнакомцам или малознакомым людям — к болезням глаз.

Нельзя пить из чужой посуды — можно перенять болезни хозяина.

Кружка на столе.

Приметы Мины Красноречивого