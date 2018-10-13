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От чего зависит размер прибавки к пенсии?

Валентина из Заринска обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Недавно работающим пенсионерам сделали перерасчёт пенсии. Пфр отчитался, что в крае добавили по 136 рублей. А мне добавили только 84 рубля! Почему так?»

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
CC0

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

Ежегодно работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости и по инвалидности, за которых работодатели платят страховые взносы, делают перерасчёт пенсии. Размер прибавки сугубо индивидуальный.

Размер увеличения у каждого пенсионера зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за минувший год. Чем выше заработная плата, тем больше сумма уплаченных страховых взносов и выше сумма увеличения.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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