От чего зависит размер прибавки к пенсии?

Валентина из Заринска обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Недавно работающим пенсионерам сделали перерасчёт пенсии. Пфр отчитался, что в крае добавили по 136 рублей. А мне добавили только 84 рубля! Почему так?»