От чего зависит размер прибавки к пенсии?

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:
Ежегодно работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости и по инвалидности, за которых работодатели платят страховые взносы, делают перерасчёт пенсии. Размер прибавки сугубо индивидуальный.
Размер увеличения у каждого пенсионера зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за минувший год. Чем выше заработная плата, тем больше сумма уплаченных страховых взносов и выше сумма увеличения.
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