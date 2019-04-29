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Жизнь

От +25 до -7 градусов: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе с 30 апреля по 2 мая в ночные часы столбик термометра опустится до -7 градусов. В некоторые дни возможны снег и дождь, сообщает алтайский ЦГМС.

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт.
СС0

Погода в Алтайском крае 30 апреля:

ночью:

  • +6…+11 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • +20…+25 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

Погода в Алтайском крае 1 мая:

ночью:

  • -4…+1 градусов,
  • на большей части территории дожди, местами с грозами, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (отложение мокрого снега, на дорогах гололедица),
  • ветер северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы 19−24 м/с

днем:

  • +4…+9 градусов,
  • в восточных районах мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (отложение мокрого снега, на дорогах гололедица),
  • ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с

Погода в Алтайском крае 2 мая:

ночью:

  • -2…-7 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +7…+12 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 30 апреля: +21…+23 градуса,
  • днем 1 мая: +4…+6 градусов,
  • днем 2 мая: +8…+10 градусов
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