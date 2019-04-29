От +25 до -7 градусов: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 30 апреля:
ночью:
- +6…+11 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- +20…+25 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с.
Погода в Алтайском крае 1 мая:
ночью:
- -4…+1 градусов,
- на большей части территории дожди, местами с грозами, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (отложение мокрого снега, на дорогах гололедица),
- ветер северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы 19−24 м/с
днем:
- +4…+9 градусов,
- в восточных районах мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (отложение мокрого снега, на дорогах гололедица),
- ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с
Погода в Алтайском крае 2 мая:
ночью:
- -2…-7 градусов,
- без осадков,
- ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +7…+12 градусов,
- без осадков,
- ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 30 апреля: +21…+23 градуса,
- днем 1 мая: +4…+6 градусов,
- днем 2 мая: +8…+10 градусов