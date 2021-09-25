От дождей к морозу. Неприятная погода продержится в Алтайском крае все выходные

Выходные в Алтайском крае пройдут в условиях не самой приятной погоды. Местами ожидаются дожди, а в ночные часы — минусовая температура.

В субботу, 25 сентября, в регионе будет +7…+12 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди, говорится в прогнозу алтайского Гидрометцентра.

Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В ночь на воскресенье в крае будет −2…+3 градуса. Днем 26 сентября столбики термометров покажут +3…+8 градусов. Также возможны дожди.

В ночь на понедельник станет еще холоднее. Температура воздуха составит −3…+2 градуса, при прояснении до -8 градусов.

Днем 27 сентября воздух прогреется до +5…+10 градусов. Местами по востоку и предгорьям в начале следующей недели небольшие осадки в виде дождя.