От дров до массажного кресла. Какие новые вагоны стали курсировать между Барнаулом, Рубцовском и Бийском

«Их не надо топить дровами», — радуются проводники. В Алтайский край прибыло 23 современных вагона. Чем, помимо электрического отопления, они удивят пассажиров, рассказывает altapress.ru .

Чистенькие вагоны пришли на смену старым 28-летним. Новые, из коррозионно-инертных металлов с керамическим покрытием отдельных элементов, прослужат дольше — 40 лет.

Вместо туалета с дыркой — вакуумный биотуалет. Вместо стука колес — голос аудиогида. Вместо форточки — климат контроль и система обеззараживания воздуха. Бесплатный Wi-fi и 4 телевизора отвлекут внимание от пейзажа за окном. А викторины и онлайн-игры про Алтайский край скрасят путешествие маленьких пассажиров. Вместимость вагонов 1 и 2 класса — 60 мест.

В вагоне повышенной комфортности можно упасть в кожаное кресло и вытянуть ноги — расстояние между сидениями достаточно широкое. И пассажиров он вмещает меньше — всего 40 мест. «Обслуживание тут как в самолете, с тележкой», — рассказывает проводник. За дополнительную плату можно использовать массажное кресло — оно одно на весь вагон. Зато электрическая розетка у каждого пассажира своя.

Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова.

Чтобы прокатиться в таком вагоне, нужно доплатить 30 рублей к стоимости проезда в 1 классе. До Рубцовска в вагоне 1 класса можно добраться за 698 рублей, 2 класса — 538 рублей.

Один вагон стоит от 55 до 60 млн рублей — в зависимости от комплектации. Изготовили их на Тверском машиностроительном заводе. Общий объем инвестиций составил более миллиарда рублей. На будущий год запланировано обновить еще 17 вагонов.

Ерлан Смагулов,

И. о. замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению:

Сегодня парк соответствует срокам техническим параметрам. Нет старых рижских списанных вагонов, которые мы были вынуждены продлять по срокам эксплуатации. Всего у нас используется 60 вагонов. Обновили уже половину. А на скором движении — полностью.

Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова. Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова.

В сочетании с новым локомотивом эти вагоны более быстрые — на отдельных участках пути скорость достигает 120 км\ч. Плюс, их не нужно отапливать дровами.

Владимир Устинов,

гендиректор компании «Алтай-пригород»:

Раньше составы таскали грузовые локомотивы. А новые ТЭП70БС позволяют подключать вагоны к электроотоплению. И пассажиры едут как в электричке: нет запаха, нет дыма. У нас и раньше были современные локомотивы, но мы не могли подцепить электрическое отопление к устаревшим вагонам.

С 12 декабря скоростные поезда начнут останавливаться на станциях Хлопуново, За Урожай, Озимая, в поселке имени Мамонтова и некоторых других населенных пунктах Шипуновского, Поспелихинского и Рубцовских районов.

Несмотря на то, что пассажиропоток упал почти на 30% цены обещают не повышать. Чтобы покрыть выпадающие доходы, в бюджете на 2021 год заложили 350 млн рублей.