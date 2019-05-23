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23 мая 11°C

Сибирь побило градом размером с горошину

23 мая град накрыл Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. Пользователи опубликовали в соцсетях десятки фото и видео.

Град в Новосибирске.
Град в Новосибирске.
"Инцидент Новосибирск"

В Барнауле прошел небольшой град, но интенсивный дождь.

В Новосибирске град местами полностью покрыл землю, побил цветущие деревья.

Кемерово также засыпало крупным градом. Местные синоптики прогнозировали, что 23 мая будет самым холодным днем на этой неделе.

Жителей Республики Алтай напугали выложенные в сеть фото огромных градин, которые якобы выпали в их регионе. Хотя вопреки опубликованным в Instagam фото с геолокацией Кош-Агача прошел лишь большой дождь, а снимки града размером со страусиное яйцо на самом деле сделаны в Дагестане 14 мая, пишет «КП».

Хотя этот же снимок использовал телеканал «Звезда» в сюжете о граде в Амурской области.

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