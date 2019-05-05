«От холода дрожит»: новосибирский рэпер посвятил Сибири оду и использовал в ней виды Алтая

Ролик снимали с весны 2018 года по февраль текущего. Были сложности в том, чтобы договориться с некоторыми гостями, авторам приходилось подстраиваться под удобное для героев время. Кроме этого, они хотели показать разные сезоны и погоду.
В создании песни приняли участие 14 человек из творческого содружества FAMILY 54: гитаристы, бэк-вокалисты, звукорежиссёры и саксофонист.
Павел Щур,
рэпер:
— Ода — потому что 14 человек участвовали в создании этой песни. Бас-гитара, три бэк-вокала, три гитариста, два звукорежиссёра, соло в конце песни, саксофонист. Все инструменты, которые вы там слышите, — это живая музыка. Поэтому и называется «Ода». Под одой мы подразумеваем воспевание.
В клипе приняли участие известные новосибирцы, такие как боксёр Миша Алоян, танцовщик Спартак Маньянов и автоблогер Владислав Дизель.