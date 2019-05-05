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Жизнь

«От холода дрожит»: новосибирский рэпер посвятил Сибири оду и использовал в ней виды Алтая

Рэпер Павел Щур выпустил клип на свою песню «Ода Сибири», в нем приняли участие известные жители Новосибирска. В клипе также используются кадры с видами Алтая, Якутии и Иркутска, сообщил НГС.

Павел Щур, новосибирский рэпер.
Павел Щур, новосибирский рэпер.
Скриншот видео.

Ролик снимали с весны 2018 года по февраль текущего. Были сложности в том, чтобы договориться с некоторыми гостями, авторам приходилось подстраиваться под удобное для героев время. Кроме этого, они хотели показать разные сезоны и погоду.

В создании песни приняли участие 14 человек из творческого содружества FAMILY 54: гитаристы, бэк-вокалисты, звукорежиссёры и саксофонист.

Павел Щур,
рэпер:

— Ода — потому что 14 человек участвовали в создании этой песни. Бас-гитара, три бэк-вокала, три гитариста, два звукорежиссёра, соло в конце песни, саксофонист. Все инструменты, которые вы там слышите, — это живая музыка. Поэтому и называется «Ода». Под одой мы подразумеваем воспевание.

В клипе приняли участие известные новосибирцы, такие как боксёр Миша Алоян, танцовщик Спартак Маньянов и автоблогер Владислав Дизель.

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