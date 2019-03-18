От -19 к +7. Синоптики рассказали, когда потеплеет в Алтайском крае

Первая половина недели в Алтайском крае будет холодной. Дневные температуры поднимутся выше нуля к 20 марта, после этого в регионе начнет теплеть.

По данным алтайского ЦГМС, 19 марта в крае ожидается без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Температура ночью −14…−19, местами в южных районах до -9, днем 0…-5. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.

20 марта обещают незначительное потепление. Ночью будет −12…−17, местами в восточных районах до -7, там же по востоку края пройдет снег. Днем будет −4…+1, без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы местами в западных районах изморозь. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, по югу порывы до 12 м/с.

Ночь 21 марта тоже будет холодной −10…−15 градусов. Зато днем ожидается −3…+2, а в предгорьях до +7. Синоптики обещают, что четверг пройдет без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с, по югу порывы до 13 м/с.