От ковида умер российский сенатор

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким умершего, отметив, что Селезнев был ответственным и принципиальным политиком.
Первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что не знает, делал ли Селезнев прививку от коронавируса, пишет Газета.Ru.
Олег Селезнев служил в органах КГБ СССР и ФСБ России, с 2009 года был начальником управления ФСБ России по Республике Адыгея.
В сентябре 2017 года стал членом Совета Федерации от исполнительных органов власти Адыгеи, входил в комитет по международным делам.