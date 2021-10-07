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Жизнь

От ковида умер российский сенатор

Член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев умер на 63-м году жизни в одном из ковидных госпиталей Краснодара, сообщает «Коммерсантъ».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким умершего, отметив, что Селезнев был ответственным и принципиальным политиком.

Первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что не знает, делал ли Селезнев прививку от коронавируса, пишет Газета.Ru.

Олег Селезнев служил в органах КГБ СССР и ФСБ России, с 2009 года был начальником управления ФСБ России по Республике Адыгея.

В сентябре 2017 года стал членом Совета Федерации от исполнительных органов власти Адыгеи, входил в комитет по международным делам.

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