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Жизнь

От осложнений коронавируса умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США 84-летний Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусом, передает «Коммерсант».

США.
США.
CC0

«Генерал Колин Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19. Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за их заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — говорится в заявлении его семьи, опубликованном на странице в Facebook.

Колин Пауэлл с 1987 по 1989 годы занимал должность советника по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а в 1989—1993 годах — был председателем Объединенного комитета начальников штабов, став первым чернокожим человеком, кому довелось занять эту должность.

В 2001 году после победы на выбора Джорджа Буша-младшего занял пост госсекретаря США.

В 2003 году Пауэлл обратился к Совету Безопасности ООН США и сообщил, что получил доказательства того, что Саддам Хусейн занимается производством оружия массового поражения.

Буш-младший отдал приказ о начале войны в Ираке. Как выяснилось позже, Пауэлла дезинформировало ЦРУ.

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