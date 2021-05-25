От Подмосковья до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты на майские праздники

Tele2 определила наиболее популярные места отдыха своих абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. На каникулы в Алтайский край приехали клиенты Tele2 из 58 субъектов федерации. Алтайские клиенты оператора предпочли шопинг в Новосибирске и отдых в горах.

Tele2 изучила , куда ездили абоненты на майские праздники. Архив Tele2

Больше всего гостей приехали в край из Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, а также из Республики Алтай. Общее количество гостей из других регионов в Кемерове и Кемеровской области оказалось почти втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом число гостей из Кемерово увеличилось в пять раз, из Новосибирска — в 4 раза, из Томской области — в 3,5 раза.

Клиенты Tele2 из Алтайского края на майских каникулах посетили 63 региона России и 10 стран мира. Количество клиентов Tele2, покидавших регион в начале мая, увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным зарубежным направлением стал Казахстан, а самой дальней точкой на карте мира — Куба. Наиболее востребованными регионами России оказались Новосибирская и Кемеровская области, Республика Алтай, Москва и Санкт-Петербург. Туристический трафик из Барнаула в Новосибирск вырос при это в два с половиной раза, а в Горный Алтай — в 15 раз.

Отдых. Архив Tele2

В целом по стране с 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея — в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Воронеж, Нижний Новгород и Тверь.

В этом году повышенным спросом пользовались и курорты Краснодарского края (без учета Краснодара) — количество поездок клиентов Tele2 выросло в 11 раз год к году. Еще более высокий рост — в 13 раз — в 2021 году продемонстрировали Крым и Алтайский край.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар.

Отдых. Архив Tele2

С 1 по 10 мая абоненты Tele2 скачали почти 4 400 Тб в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в 2 раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года. Меньше всего мобильного интернета путешественники потребляли в первый день майских праздников — очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая — это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.