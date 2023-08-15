От ресторана «Баклажан» власти Барнаула требуют восстановить фасады

Истец требует от ответчика привести в первоначальное состояние фасад здания по адресу ул. Балтийская, 65.
Однако для этого необходимо разобрать на части входную конструкцию, где расположен ресторан «Баклажан» и пивной бар.
В случае неисполнения судебного решения, то владельцам «Баклажан» придется выплатить судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения решения властей и в дальнейшем по 50 тыс. рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения суда.
Ранее стало известно, кто купил клуб Che Guevara в Барнауле.