От благой идеи к голоду: как в СССР ввели продовольственную разверстку крестьян и как она закончилась

Во время продовольственной разверстки крестьян облагали налогом на сельскохозяйственные продукты. Государство обязывало сдавать «излишки»: хлеб и другие продукты, которые производились сверх норм личного и хозяйственного потребления.
Такая «хлебная монополия» зародилась еще в Российской Империи, с началом Первой мировой войны в 1914-м. В России в тот период в несколько раз повысились цены на продукты. К 1916 году страна находилась в крайне тяжелом положении, в основном это коснулось городского населения: высокая стоимость продовольствия, его крайний дефицит. Власть провозглашала виновником сложившегося положения рыночные отношения в деревнях. Народ, напуганный неопределенным исходом войны, запасался провизией.
С этого момента страна начала движение в сторону продразверстки. Сначала власти ограничились программой госзакупок хлеба. Но это не принесло ожидаемого результата — крестьяне продолжали «прятать» зерновые.
С декабря 1916 года к губерниям применили политику разверстки ржи, пшеницы, проса и овса. Выполнение установленного объема в 51 миллион пудов зерна (и это только в Воронежской губернии) предполагало почти полное изъятие хлеба хлеба у крестьян, пишет rg.ru. Подобный расчет был достаточно грубым. «Оставленного» хлеба едва хватало на то, чтобы прокормиться самостоятельно, при этом в учет не принимался прокорм скота и новые посевы.
В итоге и в Российской Империи, и в Российской Республике, и в РСФСР власть настаивала на необходимости введения «хлебной монополии». Временное правительство ввело такую систему в 1917 году, а затем её подтвердил Совет народных комиссаров. Советская власть тоже видела в продразверстке благую цель. 11 января 1919 года в новой стране повторно ввели продовольственную развертку.
В период с 1919 по 1920 года контроль за пищевой продукцией был ужесточен. Помимо хлеба власти изымали картофель, мясо, постепенно претендуя и на остальную сельхозпродукцию. Эти действия были частью тактики по ведению внутренней политики во время Первой мировой. Ответом на ожесточение политики стали вооруженные выступления крестьян.
Решением правительства стала замена продразверстки на продовольственный налог. По сообщению ria.ru, 21 марта 1921 года с крестьянских хозяйств начал взиматься фиксированный продовольственный натуральный налог. Именно это преобразование открыло стране путь в Новую экономическую политику (НЭП).
Действия большевиков в отношении сельскохозяйственной продукции неоднократно подвергалось критике как в опозиции, так и в самой партии. А в последствии, служили своеобразным антипримером для ведения политики. В литературе и публицистике этот период характеризовался как конфликт между государством и крестьянством. В «Великой крестьянской войне в СССР. Большевики и крестьяне. 1917—1933» Андреа Грациози писал: «Зерно не было единственной целью войны: в самой ей основе лежала вышеупомянутая попытка большевиков вновь навязать присутствие государства только что освободившемуся от него крестьянству».