От благой идеи к голоду: как в СССР ввели продовольственную разверстку крестьян и как она закончилась

11 января 1919 года Совнарком принял Декрет о введении продразверстки на территории СССР. Для крестьян начался тяжелый период «хлебной монополии». У них изымали почти всю сельскохозяйственную продукцию, чтобы попытаться обеспечить население продовольствием в годы Первой мировой войны. Вместо ожидаемого результата, такая политика привела к голодным бунтам. Как начался и закончился этот период - в материале altapress.ru

Во время продовольственной разверстки крестьян облагали налогом на сельскохозяйственные продукты. Государство обязывало сдавать «излишки»: хлеб и другие продукты, которые производились сверх норм личного и хозяйственного потребления.

Такая «хлебная монополия» зародилась еще в Российской Империи, с началом Первой мировой войны в 1914-м. В России в тот период в несколько раз повысились цены на продукты. К 1916 году страна находилась в крайне тяжелом положении, в основном это коснулось городского населения: высокая стоимость продовольствия, его крайний дефицит. Власть провозглашала виновником сложившегося положения рыночные отношения в деревнях. Народ, напуганный неопределенным исходом войны, запасался провизией.

С этого момента страна начала движение в сторону продразверстки. Сначала власти ограничились программой госзакупок хлеба. Но это не принесло ожидаемого результата — крестьяне продолжали «прятать» зерновые.

Очередь за хлебом , сентябрь 1917 год МАММ / МДФ Формирование полков деревенской бедноты , 1918 год МАММ / МДФ

С декабря 1916 года к губерниям применили политику разверстки ржи, пшеницы, проса и овса. Выполнение установленного объема в 51 миллион пудов зерна (и это только в Воронежской губернии) предполагало почти полное изъятие хлеба хлеба у крестьян, пишет rg.ru. Подобный расчет был достаточно грубым. «Оставленного» хлеба едва хватало на то, чтобы прокормиться самостоятельно, при этом в учет не принимался прокорм скота и новые посевы.

В итоге и в Российской Империи, и в Российской Республике, и в РСФСР власть настаивала на необходимости введения «хлебной монополии». Временное правительство ввело такую систему в 1917 году, а затем её подтвердил Совет народных комиссаров. Советская власть тоже видела в продразверстке благую цель. 11 января 1919 года в новой стране повторно ввели продовольственную развертку.

В период с 1919 по 1920 года контроль за пищевой продукцией был ужесточен. Помимо хлеба власти изымали картофель, мясо, постепенно претендуя и на остальную сельхозпродукцию. Эти действия были частью тактики по ведению внутренней политики во время Первой мировой. Ответом на ожесточение политики стали вооруженные выступления крестьян.

Голодный бунт , 1917 год Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Решением правительства стала замена продразверстки на продовольственный налог. По сообщению ria.ru, 21 марта 1921 года с крестьянских хозяйств начал взиматься фиксированный продовольственный натуральный налог. Именно это преобразование открыло стране путь в Новую экономическую политику (НЭП).

Действия большевиков в отношении сельскохозяйственной продукции неоднократно подвергалось критике как в опозиции, так и в самой партии. А в последствии, служили своеобразным антипримером для ведения политики. В литературе и публицистике этот период характеризовался как конфликт между государством и крестьянством. В «Великой крестьянской войне в СССР. Большевики и крестьяне. 1917—1933» Андреа Грациози писал: «Зерно не было единственной целью войны: в самой ей основе лежала вышеупомянутая попытка большевиков вновь навязать присутствие государства только что освободившемуся от него крестьянству».