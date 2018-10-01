От снега до +25: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

Во вторник, 2 октября, прогнозируют дожди. Ночью столбик термометра покажет +5…+10, в северо-западных районах 0 …+5. Днем же воздух прогреется до +10…+15.
Холодно будет и в ночь на 3 октября. Ночью температура воздуха составит 0…+5, при прояснении местами в западных районах до -5. Кроме того, в предгорных районах возможен мокрый снег. Днем будет +10…+15.
К концу рабочей недели, 4 и 5 октября, под влиянием антициклона в Алтайском крае установится спокойная погода без осадков. Ночью воздух прогреется до +2…+4, а днем будет +16…+21.
В выходные в регионе станет еще теплее. Ночью столбик термометра покажет +1…+8, а днем +20…+25.
Однако в понедельник, 8 октября, в Алтайском крае из-за северного циклона температура снова понизится.