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Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали, каким будет октябрь в Алтайском крае

Алтайские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь. Несмотря на то, что в этом месяце ожидаются заморозки и снег, он будет теплее обычного.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Среднюю температуру воздуха синоптики спрогнозировали в пределах +2…+7. Это выше нормы на 1,5−2,5 градуса.

В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры ночью от -2…+3 до +4…+9, днем от +5…+10 до +12…+17. Теплее всего будет на юго-западе края — до +19…+24.

В конце второй декады температура воздуха будет понижаться до -4…-9, днем до −1…+4, а в третьей декаде — повысится ночью до −3…+2, днем до +6…+11.

Число осадков предполагается около нормы, по западу края — меньше нормы. Дождь, а во второй половине месяца и мокрый снег, ожидаются в большинстве дней второй декады и отдельные дни первой и третьей декад.

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