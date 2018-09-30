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Осенняя жара: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

С 30 сентября по 3 октября в Алтайском крае будет солнечно, сухо и ветрено. По информации синоптиков, в этот период местами в южных и восточных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Объявлено штормовое предупреждение.

Осень. Лучи. Горы
Осень. Лучи. Горы
СС0

Вероятность возникновения лесных, степных и бытовых пожаров сейчас высокая. В условиях сухой и жаркой погоды МЧС рекомендует:

  • не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия;
  • выезжая на отдых, не разводите костры;
  • не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
  • не позволяйте детям играть с огнем.

В понедельник, 1 октября, в Алтайском крае будет +5…+10 ночью, в предгорных районах до 0, утром возможны туманы. Днем будет без осадков, температура повысится до +18…+23. Ветер южный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с.

В Барнауле ожидается +5…+7 ночью. Днем будет без осадков, температура +21…+23. Ветер южный, 8−13 м/с.

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