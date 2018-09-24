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До +24: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Последняя неделя сентября в Алтайском крае будет довольно теплой. В отдельные дни температура воздуха поднимется до +24. Однако в выходных будут дожди и ветер, сообщили altapress.ru в Алтайском ЦГМС.

Осень. Мужчина в лесу.
Осень. Мужчина в лесу.
СС0

В понедельник, 24 сентября, и во вторник, 26 сентября, в крае днем будет +12+17, ожидаются дожди, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра.

Со среды, 27 сентября, в Алтайский край придет обширный антициклон и принесет стабильно теплую погоду без осадков. В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до +18+24.

Однако в субботу погода испортится: будут дожди и ветер. Ночные температуры составят от 0 до +10, без заморозков. Днем будет от +13 до +20.

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