До +24: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В понедельник, 24 сентября, и во вторник, 26 сентября, в крае днем будет +12+17, ожидаются дожди, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра.
Со среды, 27 сентября, в Алтайский край придет обширный антициклон и принесет стабильно теплую погоду без осадков. В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до +18+24.
Однако в субботу погода испортится: будут дожди и ветер. Ночные температуры составят от 0 до +10, без заморозков. Днем будет от +13 до +20.