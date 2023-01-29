29 января
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Жизнь

От 100 тыс. в месяц. Россияне рассказали, какую бы зарплату хотели получать

Россияне озвучили, какой бы хотели размер зарплаты в 2023 году. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах».

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Большая часть опрошенных — 42% - мечтают о зарплате в 50−100 тыс. рублей в месяц. 22% хотят побольше — 100−150 тыс., а 8% - 150−200 тыс. рублей.

А вот небольшой зарплатой в 30 тыс. рублей довольно всего 2% опрошенных. 17% хотя получать в новом году 30−50 тыс. рублей в месяц.

Всего 14% опрошенных гордо заявили, что их желаемый уровень дохода соответствует реальному.

Исследование проводилось 20−26 января по репрезентативной выборке среди более тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. жителей.

Ранее жители Алтайского края признались, что устали работать в 2022 году. Кроме того, их не устраивают карьерный рост и зарплата, свидетельствуют результаты опроса «Зарплата.Ру».

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