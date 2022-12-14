Жители Алтая рассказали, что устали работать

Жители Алтайского края устали работать в 2022 году. Кроме того, их не устраивают карьерный рост и зарплата, свидетельствуют результаты опроса « Зарплата.Ру ».

Усталость ощущают 87% опрошенных. При этом 72% респондентов были в отпуске и отдыхали более трех недель.

Недовольны карьерным ростом 41% жителей региона. Половину из них повысили до ведущих специалистов, 8% — топ-менеджеры.

У остальных стало больше обязанностей и возможностей для получения нового опыта.

Достижениями довольны 67% респондентов, а годовым заработком — только 23%.

«Чаще всего своей зарплатой недовольны те, кто работает слишком мало (10−20 часов в неделю) и слишком много (более 60 часов в неделю). Наиболее удовлетворенные заработком — работающие 40 и 40−60 часов в неделю», — подчеркивают в сообщении.

В опросе участвовали 1 670 работающих россиян от 18 до 55 лет, в том числе из Алтайского края.