От тяжелой болезни умер экс-участник звездной команды КВН

Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался после продолжительной болезни. Ему было 36 лет.

О смерти юмориста сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.

«Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь — спи», — написал в Facebook Мелик-Гусейнов.

По его словам, Гайдукову удалось сделать счастливыми многих людей и дать им энергию позитива, пишет ura.ru.

За год до смерти Тимур Гайдуков рассказал, как отнесся к тому, что он болен лейкозом.

По словам Гайдукова, когда он узнал о диагнозе, то в первую очередь подумал о здоровье, пишет РИА Новости. «Что все будет хорошо, мы победим, по-любому», — сказал он, поблагодарив за поддержку всех родных и близких.

Все это время он боролся с болезнью, а друзья собирали ему деньги. Неделю назад сообщил, что нашелся человек, который сразу перечислил ему сумму в 1,634 млн рублей и закрыл вопрос по приобретению препарата.

В 2005 году Гайдуков окончил Пятигорский государственный университет. Во время учебы Гайдуков начал играть в КВН, став участником команды «Город Пятигорск». В 2010 году команда стала чемпионом Первой лиги КВН, а в 2011-м дебютировала в Высшей лиге, которую выиграла два года спустя.