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От жары до снежного покрова: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае с 8 по 14 октября погода будет переменчивой. Во вторник воздух прогреется до +20 градусов, а к концу недели возможен снег, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Осень и автомобиль.
Осень и автомобиль.
СС0

В течение рабочей недели осадков не прогнозируют. Ночью во вторник, 9 октября, столбик термометра покажет +1…+6 градусов, местами по югу и в предгорьях до -4 градусов. Днем же воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Ночью 10 октября будет +1…+6 градусов, а днем +11…+16 градусов. На следующий день, в четверг, ночью воздух прогреется до -3…+2 градусов. Днем столбик термометра покажет +10…+15 градусов.

К концу рабочей недели, находясь в теплом секторе западного циклона, температура воздуха повысится. Ночью будет +1…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +15…20 градусов. Также будет ветрено.

В выходные, 13 и 14 октября, с прохождение холодных фронтов западного циклона в регионе похолодает. Будет ветрено, возможны дожди и снег. Местами может появиться временный снежный покров.

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