Гидрометцентр России дал долгосрочный климатический прогноз

Никакой катастрофы не случится, если средняя температура воздуха до конца нынешнего столетия повысится на 1,5−2 градуса. Об этом рассказал интервью «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с начала ХХ века средняя температура на Земле выросла примерно на 1 градус — это эффект парниковых газов. Если за столетие температура повысится на пять градусов, то это может привести к глобальным изменениям климата.

Есть к концу столетия количество молекул парниковых газов на миллион молекул воздуха увеличится стремительно, на 30−40%, то сработает жесткий сценарий. На территории России температура воздуха действительно может увеличиться на 5 градусов. Это произойдет примерно к 2087 году.

Начнутся очень серьезные проблемы на азиатской территории России от Урала до Дальнего Востока.

Роман Вильфанд,

научный руководитель Гидрометцентра:

60% страны заняты вечной мерзлотой. И там все дома, производственные учреждения, нефте- и газопроводы построены именно на льду. Там нет фундамента. Им как раз и является вечная мерзлота. Представляете, что начнется, если лед станет подтаивать.

В южных регионах существенно уменьшится количество осадков. Если будет резкое потепление, может исчезнуть гумус, который является главным компонентом чернозема. Как следствие — засуха и неурожаи в самых густонаселенных регионах страны.

Лето. Солнце. Жара. СС0

По мягкому сценарию (повышение средней температуры на Земле на 1,5−2 градусов) никаких катастроф не будет, но может случиться повышение уровня воды, увеличение жарких и засушливых периодов. Это будет очень негативно сказываться на состоянии людей и на экономике.

Роман Вильфанд считает, что не стоит драматизировать ситуацию. Пока есть время, надо адаптироваться к изменению климата, в том числе к тому, что появятся новые вирусы, инфекции, которые не характерны для умеренных и высоких широт.