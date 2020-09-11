От золота до голода. История жительницы Барнаула, которую парень-игроман купал в роскоши, но недолго

Один спотыкается — падают оба. Так можно описать отношения с лудоманом — человеком, пристрастным к азартным играм. О том, что Антон делает ставки на спорт, Наташа узнала, когда они начали жить вместе. С «простой» работы он приносил огромные суммы. Altapress.ru поговорил с Наташей о жизни с зависимым человеком, а психолог Елена Ахмерова рассказала, чем лудомания отличается от других аддикций и как понять, где любовь, а где — болезнь.

«Пока „прет“ — буду играть»

— Когда я спрашивала, откуда деньги, Антон честно отвечал, что делает ставки на спорт, — рассказывает Наташа. — Говорил, что уже выиграл намного больше, чем вложил, и даже если проиграет, в минус не уйдет… Большую часть денег он отдавал мне, а часть оставлял, чтобы еще поставить. Объяснял, что, даже если проиграет, это не скажется на нашем бюджете.

За несколько недель он выиграл около 400 тыс. рублей… Говорил: деньги есть, покупай что хочешь. Каждый день мы тратили по несколько тысяч на еду, ездили на такси, покупали одежду, даже не меряя. Первый раз в жизни в супермаркете я не думала о том, что сколько стоит, просто складывала в корзину все что хотела.

Я говорила ему: «Может, не надо? Нам не нужны эти деньги, у нас есть зарплата, нам ее хватит, чтобы жить». Он отвечал: «Пока „прет“, купим все что хотели, а как удача закончится, будем жить на зарплату». Потом на какое-то время успокоился. Я выдохнула с облегчением.

Игромания. unsplash.com.

Однажды Антон ушел на работу, а я должна была уехать домой, в свой родной город, о чем он, конечно, знал. Но обстоятельства изменились, и я осталась. Решила сделать сюрприз. Жду его вечером дома. Но в час, когда он обычно возвращается, его еще не было. Я решила спросить: «Ты с работы вернулся?» Он пишет: «Да, я дома».

Говорю: «Сфотографируйся». Отвечает: «Я возле подъезда сижу, захотел подышать». Тогда я сообщила, что никуда не уехала, жду его дома. На что Антон, наконец, признался: «Я не возле подъезда».

Сразу поняла, что он ставит. В тот день Антон получил зарплату, и я думала: всю ее проиграл. В моей голове это был худший вариант развития событий. Но он проиграл не только получку, но и деньги с моей карты, а еще — из кассы на работе.

Отчаяние. unsplash.com.

Написал мне сообщение: «Через пару часов у меня начнется рабочий день и все узнают, что я вынес кассу. Поэтому я решил уехать из города. Не знаю, где и что буду делать… Продам телефон, попробую выиграть деньги, чтоб вернуть в магазин, если не получится — буду гаситься».

В тот вечер в общей сложности Антон проиграл больше 100 тыс. рублей, из них 60 тыс. украл из кассы магазина, в котором работал. Коллеги были в шоке. Он зарекомендовал себя хорошим работником: всегда всех подменял, выходил в ночь, в выходные. Он очень работоспособный. Но знает, что может за вечер выиграть 100 тыс. рублей, а за месяц столько никогда не заработает.

Елена Ахмерова,

психолог:

Человек ставит игру выше всего: выше базовых потребностей, выше обязательств и жизненных ценностей. Как правило, это происходит спустя несколько лет, когда «хобби» перерастает в зависимость. На ранней стадии человек продает что-то: обосновывает это самыми разными причинами, как правило, выдуманными. Появляется много вранья, и вранье это между собой не согласовано: человек одному говорит одно, другому — другое. Надо сказать, лудоманы имеют талант убеждать. Но так или иначе тайное становится явным, и человек теряет доверие окружающих. И тогда он может начать воровать.

Игромания. unsplash.com.

«Его родители с детства замечали странности, — добавляет Наташа. — В детстве Антон брал деньги брата, матери, но говорил, что не он. А когда ему было 20 лет, вынес из дома технику: телевизор, микроволновку — все, что продалось… Тогда родители отправили его лечиться в реабилитационный центр. Там он сразу понял: надо делать вид, что хочешь выздороветь, и тогда тебя быстрее отпустят. Такой уж человек — умеет располагать к себе, если ему надо. В общем, завоевал доверие персонала и при первом удобном случае сбежал. Вернулся домой и спал с ножом. Никого к себе не подпускал. Сказал, если его попытаются туда вернуть, зарежет себя. В лечебнице провел восемь месяцев».

«Я больше никогда тебя не подведу»

Лудоманы считают, что держат все под контролем. Им кажется, что от очередной ставки ничего не изменится. Но постепенно возникает синдром отмены: без игры человек страдает. Если ему выпадает возможность «получить дозу», не может удержаться от соблазна. Даже если уже «навсегда завязал».

— После ситуации с кражей жизнь вернулась в привычное русло, — продолжает Наташа. — Только Антон теперь не работал, нас обеспечивала я. Он говорил, что тяжело работать с людьми. Хотел уехать на вахту в Корею, но началась пандемия, и идею пришлось отложить. Полгода он сидел дома. Денег хватало только на самое необходимое, поэтому проигрывать было нечего. У него был доступ к моей карте, но Антон понимал, что денег мало, и «безболезненно» их проиграть не получится. Поэтому не брал.

Игромания. unsplash.com.

Если верить ему, то эти полгода он не ставил.

Потом Антон все-таки устроился на работу. Заработанные деньги отдал мне, но попросил тысячу рублей поставить. Говорил, понял, что дело не в выигрыше: ему нравится процесс. Так как это были его деньги, я не могла отказать. Он взял эту тысячу, поигрался с ней пару недель, проиграл и сказал, что успокоился.

Через месяц попросил еще. По его словам, ставка должна была быть «ЖБ» — на языке лудоманов это «железобетонная» ставка, которая точно зайдет. При этом Антон пообещал: даже если проиграет, ставить больше никогда не будет. «ЖБ», конечно, не зашла — он проиграл. Но записал мне видео: «Сегодня такое-то число, я с сегодняшнего дня ни рубля не поставлю и никогда тебя не подведу…»

Игромания. unsplash.com.

Но через две недели Антон поставил снова: попросил деньги у матери «на новую рубашку». Я в тот момент ничего не подозревала. Понимала, что, наверное, рано или поздно это случится, но не думала, что так быстро. Плюс его видео: он в нем говорил как-то осознанно…

Но мне приходит уведомление, что с моей карты сняли деньги. И эсэмэска: «Я все проиграл, не могу себя контролировать, прости». В тот день Антон проиграл не только то, что взял «на рубашку». В ход пошли деньги, которые я ему дала на спортзал, потом — все, что было на моей карте, потом — заем от нового друга, который еще не знал о его зависимости.

Елена Ахмерова,

психолог:

Зависимого человека преследуют навязчивые мысли о быстром выигрыше, легком обогащении. Постоянное желание отыграться и выиграть больше. Человек продолжает играть несмотря на то, что проигрывает. Он испытывает сильное эмоциональное возбуждение во время игры, сравнимое с возбуждением от приема стимулирующих веществ. Вообще, лудомания вызывает зависимость, аналогичную употреблению алкоголя или наркотиков. Механизмы, которые происходят в мозге, схожи с теми, что возникают при зависимости от вещества.

Игромания. unsplash.com.

«День заканчивается хорошо — и ты кайфуешь. А завтра может быть так плохо , что не захочешь жить»

Остаться без последней рубашки — не единственная опасность жизни с лудоманом. Зависимость притягивает созависимость, когда «здоровый» партнер постоянно думает о другом, живет его проблемами и забывает свою жизнь, пытаясь спасти чужую. В итоге у обоих ни денег на счете, ни сил на существование.

«Я никогда не пыталась расстаться, — признается Наташа. — Может быть, и хотела показать ему, что все не бесконечно, что я не всегда буду с ним, если он продолжит так себя вести. Но цели взять и уйти от Антона навсегда у меня никогда не было».

Елена Ахмерова,

психолог:

Как лудоман прячется от реальности в игру, так созависимый бежит от своей жизни в жизнь другого человека. Потребности зависимого и созависимого на самом деле одинаковы — уйти от ответственности, от проблем. Созависимый человек не умеет заниматься своей жизнью, поэтому ему нужны «сложные» отношения. Он живет действиями, чувствами, мыслями партнера. Так у него появляется официальное разрешение не заниматься собой, не искать свой путь.

Депрессия. CCO.

У зависимых и созависимых также слабо развито стратегическое мышление. Им важно получить удовольствие прямо сейчас. «Будь что будет», «один раз живем» — они не думают о том, к чему в конечном итоге приведет такое поведение.

«Отношения с зависимым отличаются тем, что никогда не знаешь, что будет завтра. Это и мой азарт. В какой-то степени мне так жить интересно, — продолжает Наташа. — Например, мой отец пил, и это всегда было одинаково. Просто пил, просто спал. Ты всегда знаешь, чего ждать, и в какой-то момент просто перестаешь об этом думать. Что может самое страшное случиться? Ну упадет, сломает ребро. Ты уже этого не боишься. А с Антоном я не знаю, насколько страшная ситуация может случиться, — может, он кого-то убьет за деньги. Когда день заканчивается хорошо, ты кайфуешь. А завтра может быть настолько плохо, что не захочешь жить».

Елена Ахмерова,

психолог:

Любые виды зависимости или созависимости объединяет желание жить одним днем, жажда экстрима и острых ощущений. У таких людей нет устойчивости в жизни, в стабильности им скучно. Чтобы почувствовать себя живым, нужна мощная внешняя стимуляция.

Игромания. unsplash.com.

Специалист говорит, что чаще всего причина в детстве. В семье, где родители были зависимы или созависимы, ребенок, скорее всего, переймет эту модель поведения.

Елена Ахмерова,

психолог:

Как правило, не отношения с зависимым человеком делают партнера созависимым, а созависимость заставляет вступить в такие отношения. То есть созависимость уже заложена в человеке. Ведь здоровый человек никогда не пойдет на отношения, которые его разрушают. А такие партнеры на подсознательном уровне выбирают друг друга. Здесь можно вспомнить поговорку «рыбак рыбака видит издалека».

«Я понимаю, что это страшно, но мне не страшно. Я его, наверное, сильно люблю», — подытоживает Наташа.

Созависимые уверены, что своей любовью сотворят чудо и «исправят» лудомана, алкоголика, манипулятора — партнеры могут быть разные. На самом деле между любовью и созависимостью — фундаментальная разница.

Игромания. unsplash.com.

Елена Ахмерова,

психолог:

Когда человеку для счастья нужен другой человек — это как раз не про любовь, это про созависимость. Здоровому человеку для счастья вполне достаточно себя. А тот, кого он любит, лишь делает его счастье больше, а мир — ярче, радостнее. Но он не заменяет собой весь мир.

Проверить, есть ли у вас склонность к созависимости, можно по шкале Уайнхолда.

«А если ставка не зайдет?»

«Антон признает себя зависимым, а значит, есть шанс, что сможет вылечиться», — рассуждает Наташа. Но, по словам Елены Ахмеровой, признавать проблему человек может всю жизнь. Если она его устраивает, ничего не изменится.

Игромания. unsplash.com.

Елена Ахмерова,

психолог:

Возможно, человек просто хочет, чтобы от него отвязались. Ему так удобно, ведь теперь можно до бесконечности кормить завтраками окружающих: «я все понимаю, с понедельника начнем новую жизнь». Добиться признания проблемы — недостаточно. Надо обговаривать: «Что теперь ты будешь делать? Каким образом будешь ее решать?» Допустим, он предлагает варианты. Теперь надо сказать: «Хорошо, а когда начнешь?» Необходимо добиться конкретики.

При этом важно, чтобы человек начал лечение сам. Возможно, он будет просить помощи, поддержки. Психолог советует отвечать: «Я буду с тобой рядом, но это не значит, что я буду делать за тебя».

Елена Ахмерова,

психолог:

Может быть так, что зависимый человек выходит в ремиссию, а созависимый в итоге приводит его к срыву. Тут надо со всей системой бороться, со всеми членами семьи работать. Иначе они так и будут цепляться за взаимные триггеры и откатываться назад, в болезни. Каждому нужно подбирать индивидуальную терапию, но при этом они должны учиться налаживать контакт, договариваться: «это моя зона ответственности, это твоя».

Игромания. unsplash.com.

Елена Ахмерова считает, что надо выбирать окружение, которое способствует здоровым отношениям. Можно больше общаться с парами, где партнеры в ладу друг с другом. И одновременно учиться существовать раздельно, получать удовольствие от себя и собственной жизни. Например, прийти в кружок велосипедистов, даже если не катаешься на велосипеде. Здесь важно поймать волну, где люди довольны жизнью, почувствовать, как оно там.

Елена Ахмерова,

психолог:

Человек должен начать действовать. В стенку можно долбиться долго. Если вы понимаете, что вас не слышат, — займитесь своей жизнью. Это даже не значит отвергать партнера. Пусть он знает, что вы, если что, рядом. Но при этом вы не будете способствовать его зависимости.

Если попросить человека представить, что через пять — десять — пятнадцать лет ничего не изменится, ему, скорее всего, станет страшно. Но существует и страх перемен. У зависимых и созависимых он усилен тревогой, неуверенностью в себе и комплексом вины. Они не знают, что может быть по-другому, а может, и не хотят знать. Ведь зона комфорта — это не то, что нравится, а то, что привычно.

Игромания. unsplash.com.

Лудоман зависим от игры, но он проигрывает не деньги — он проигрывает доверие. Ставка созависимого еще выше: он на другого человека ставит свою жизнь. А что, если ставка не зайдет?

Алина Шевчук