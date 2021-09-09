Отбелить Белуху: на Алтай съедутся со всего мира, чтобы очистить гору от горы мусора

Акция пройдет с 30 сентября по 4 октября. Как только в соцсетях появилась информация, в первый же день получили колоссальный отклик.

«Писали люди не только с Алтая и Сибири. Многие участники прилетят из европейской части страны, Москвы и Питера, и даже из-за границы», — рассказали волонтеры.

Организатор акции Евгений Егоров отметил, что недавно посетил Белуху и увидел большое количество пластика, банок и прочего мусора. Поэтому решили очистить гору.

«Добровольцев доставят в Тюнгур, далее лошадьми. Все для сбора мусора, а также палатки, спальные мешки, карематы, питание предоставят. Волонтеры поднимутся со стороны реки Аккем. По пути будут собирать следы пребывания туристов и альпинистов. Отсортированный мусор спустят на лошадях к специальным стоянкам и доставят на автомобилях в Тюнгур, там вывезут», — говорится в сообщении.

Акцию согласовали с властями, уборку поддержали администрации Усть-Коксинского района и природного парка «Белуха».

Ранее altapress.ru рассказал о дорогих пешеходных турах, среди которых оказался и поход на Белуху.