Отбили нос: как сложилась судьба памятников Ленина в Барнауле

150 лет назад родился вождь мирового пролетариата — Владимир Ленин. К 1991 году в Барнауле насчитывалось 14 бюстов и памятников советского лидера. Сейчас их значительно меньше. О непростой судьбе некоторых из них — в материале altapress.ru

Ильич на площади Советов

Самый известный памятник Владимиру Ленину находится на площади Советов. Его установили 30 октября 1967 года. В 12 часов памятник торжественно открыли под гимн советского союза.

После снятия покрывала с памятника во все концы площади мощные динамики разнесли записанную на пластинку речь Владимира Ильича «Что такое Советская власть?», пишет vtourisme.

Памятник на площади Советов — единственный из барнаульских памятников вождю, который является объектом культурного наследия.

Площадь советов , центр композиции — памятник В.И. Ленину ( скульптор — И.Д. Бродский , архитектор — В.В. Казаринов. altapress.ru

Ильич у краевого суда

Памятник на проспекте Ленина у краевого суда поставили в 1938 году — он является старейшим в Барнауле. Его назвали «Ленин-тореадор» — из-за схожей формы плаща.

Этот памятник — копия памятника 30-х годов, который стоял в Кремле. Сейчас кремлевской скульптуры уже нет.

Памятник Ленину в Барнауле. Анна Зайкова

Ильич на ВРЗ

До сих пор сохранился бюст Ленина на ВРЗ, несмотря на то, что в 90-е ему пришлось нелегко. Какой-то пьяный рабочий попытался его разрушить на волне антикоммунизма и отбил нос вождю.

Сейчас бюст восстановили.

Анна Карпова

За помощь в написании материала altapress.ru благодарит Данила Дегтярева