Отбили нос: как сложилась судьба памятников Ленина в Барнауле

Ильич на площади Советов
Самый известный памятник Владимиру Ленину находится на площади Советов. Его установили 30 октября 1967 года. В 12 часов памятник торжественно открыли под гимн советского союза.
После снятия покрывала с памятника во все концы площади мощные динамики разнесли записанную на пластинку речь Владимира Ильича «Что такое Советская власть?», пишет vtourisme.
Памятник на площади Советов — единственный из барнаульских памятников вождю, который является объектом культурного наследия.
Ильич у краевого суда
Памятник на проспекте Ленина у краевого суда поставили в 1938 году — он является старейшим в Барнауле. Его назвали «Ленин-тореадор» — из-за схожей формы плаща.
Этот памятник — копия памятника 30-х годов, который стоял в Кремле. Сейчас кремлевской скульптуры уже нет.
Ильич на ВРЗ
До сих пор сохранился бюст Ленина на ВРЗ, несмотря на то, что в 90-е ему пришлось нелегко. Какой-то пьяный рабочий попытался его разрушить на волне антикоммунизма и отбил нос вождю.
Сейчас бюст восстановили.
Анна Карпова
За помощь в написании материала altapress.ru благодарит Данила Дегтярева