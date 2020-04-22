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22 апреля 8°C

Отбили нос: как сложилась судьба памятников Ленина в Барнауле

150 лет назад родился вождь мирового пролетариата — Владимир Ленин. К 1991 году в Барнауле насчитывалось 14 бюстов и памятников советского лидера. Сейчас их значительно меньше. О непростой судьбе некоторых из них — в материале altapress.ru

Памятник Ленину на площади Октября заменили памятником Сеятелю.
Памятник Ленину на площади Октября заменили памятником Сеятелю.
Михаил Хаустов

Ильич на площади Советов

Самый известный памятник Владимиру Ленину находится на площади Советов. Его установили 30 октября 1967 года. В 12 часов памятник торжественно открыли под гимн советского союза.

После снятия покрывала с памятника во все концы площади мощные динамики разнесли записанную на пластинку речь Владимира Ильича «Что такое Советская власть?», пишет vtourisme.

Памятник на площади Советов — единственный из барнаульских памятников вождю, который является объектом культурного наследия.

Площадь советов, центр композиции — памятник В.И. Ленину (скульптор — И.Д. Бродский, архитектор — В.В. Казаринов.
Площадь советов, центр композиции — памятник В.И. Ленину (скульптор — И.Д. Бродский, архитектор — В.В. Казаринов.
altapress.ru

Ильич у краевого суда

Памятник на проспекте Ленина у краевого суда поставили в 1938 году — он является старейшим в Барнауле. Его назвали «Ленин-тореадор» — из-за схожей формы плаща.

Этот памятник — копия памятника 30-х годов, который стоял в Кремле. Сейчас кремлевской скульптуры уже нет.

Памятник Ленину в Барнауле.
Памятник Ленину в Барнауле.
Анна Зайкова

Ильич на ВРЗ

До сих пор сохранился бюст Ленина на ВРЗ, несмотря на то, что в 90-е ему пришлось нелегко. Какой-то пьяный рабочий попытался его разрушить на волне антикоммунизма и отбил нос вождю.

Сейчас бюст восстановили.

Анна Карпова

За помощь в написании материала altapress.ru благодарит Данила Дегтярева

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