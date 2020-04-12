Отчаявшиеся автомобилисты Рубцовска показали «разбомбленный» бульвар Победы

В сообществе «Инцидент Рубцовск» появились кадры развалившегося асфальта бульвара Победы, который примыкает к центральной улице города. Свой «крик души» жители города назвали «Автомобилисты о наболевшем».

По фотографиям видно, что асфальтное полотно практически не пригодно для того, чтобы по нему двигался автомобильный транспорт. Дорога вся в ямах и ухабах.

Комментаторы сообщают, что практически вся проезжая часть Рубцовская требует ремонта.

«Грустно смотреть на город, предприниматели вынуждены изменять свои маршруты, из-за ужаснейшего состояния дорог. Центральный проспект Ленина в ужасном состоянии, а ведь это главная улица нашего города, по которой движется весь транспорт, включая общественный», — пишут люди.

Что будут ремонтировать

В 2020 году на капительный ремонт рубцовских дорог будет выделено 100 млн рублей, учитывая их плачевное состояние, сумма не такая и большая.

Площадь им. Ленина в Рубцовске Вероника Лапина в facebook.com

В честь 75-летия Победы городские власти все-таки решили обновить городской бульвар, по состоянию котрого больше всего нареканий.

Кроме того, пройдет ремонт на переулке Стационарном — от улицы Путевой до Магистральной, на Рабочем тракте — от ТЦ «Радуга» до улицы Ростовской.