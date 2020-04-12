Отчаявшиеся автомобилисты Рубцовска показали «разбомбленный» бульвар Победы

По фотографиям видно, что асфальтное полотно практически не пригодно для того, чтобы по нему двигался автомобильный транспорт. Дорога вся в ямах и ухабах.
Комментаторы сообщают, что практически вся проезжая часть Рубцовская требует ремонта.
«Грустно смотреть на город, предприниматели вынуждены изменять свои маршруты, из-за ужаснейшего состояния дорог. Центральный проспект Ленина в ужасном состоянии, а ведь это главная улица нашего города, по которой движется весь транспорт, включая общественный», — пишут люди.
Что будут ремонтировать
В 2020 году на капительный ремонт рубцовских дорог будет выделено 100 млн рублей, учитывая их плачевное состояние, сумма не такая и большая.
В честь 75-летия Победы городские власти все-таки решили обновить городской бульвар, по состоянию котрого больше всего нареканий.
Кроме того, пройдет ремонт на переулке Стационарном — от улицы Путевой до Магистральной, на Рабочем тракте — от ТЦ «Радуга» до улицы Ростовской.