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Жизнь

Отдельный котёл для интернет-зависимых. Православный храм украсили фресками с чертями и айфонами

Храм Николаевского Малицкого монастыря под Тверью украсили фресками, на которых изображены черти с ноутбукам и смартфонами, пишет «КП-Тверь».

Фреска с айфонами в храме Николаевского Малицкого монастыря.
Фреска с айфонами в храме Николаевского Малицкого монастыря.
Евгений Александров, vk.com/id2009697

На фресках изображены сцены «Страшного суда» на новый лад. Вместе с известными смертными грехами — пьянством, блудом, чревоугодием и другими, отдельным грехом изобразили интернет-зависимость.

Первым фотографии фресок сделал Евгений Александров и опубликовал на своей странице Вконтакте.

«Впечатлило. Увидел сцены „Страшного суда“ в храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью. Современная роспись. Отдельная комната, как говорится, для „интернет зависимых“. На росписи изображены демоны с ноутбуком Apple и айфонами», — написал он.

Прихожане храма рассказывают, что этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя. Он расписывал и весь храм.

За работу мастер взялся в 2010 году и старался все изобразить в духе времени. Так и получились фрески с ноутбуками и телефонами. Посетители храма реагируют на современное искусство с воодушевлением.

При этом интернетом пользуются и сами работники храма для ведения страницы монастыря в соцсетях.

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