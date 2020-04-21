«Отдельное спасибо поварам»: девушка записала видео из обсерватора в Алтайском крае

Девушка говорит, что, если бы можно было выходить, то она посчитала бы это продолжением отпуска. Она благодарит всех за организацию их пребывания там, особенно поваров, благодаря которым постояльцы «так вкусно и разнообразно кушают».
«Это что-то потрясающее! Такие изыски: отбивные с ананасами, сыром, фаршированная курочка — постоянно разнообразное меню», — рассказывает Татьяна Шурыгина.
Девушка со слезами на глазах признается, что их нахождение там — это вынужденные и экстренные меры, но несмотря на это, сотрудники обсерватора относятся к постояльцам с большой заботой.
«Настолько тепло на душе, что мы здесь находимся. Время незаметно летит. Нам тепло, уютно, вкусно. Спасибо вам большое», — говорит девушка.