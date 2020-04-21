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Жизнь

«Отдельное спасибо поварам»: девушка записала видео из обсерватора в Алтайском крае

В вынужденном заточении в санатории «Сосновый бор» в Зудилово находятся 46 человек. Одна из них, Татьяна Шурыгина из Ямало-ненецкого автономного округа, записала трогательное видео. Его опубликовали на странице открытого правительства Алтайского края.

В санатории "Сосновый бор" в Зудилово.
В санатории "Сосновый бор" в Зудилово.
Altapress.ru

Девушка говорит, что, если бы можно было выходить, то она посчитала бы это продолжением отпуска. Она благодарит всех за организацию их пребывания там, особенно поваров, благодаря которым постояльцы «так вкусно и разнообразно кушают».

«Это что-то потрясающее! Такие изыски: отбивные с ананасами, сыром, фаршированная курочка — постоянно разнообразное меню», — рассказывает Татьяна Шурыгина.

Девушка со слезами на глазах признается, что их нахождение там — это вынужденные и экстренные меры, но несмотря на это, сотрудники обсерватора относятся к постояльцам с большой заботой.

«Настолько тепло на душе, что мы здесь находимся. Время незаметно летит. Нам тепло, уютно, вкусно. Спасибо вам большое», — говорит девушка.

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