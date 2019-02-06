Отец Децла назвал ерундой информацию о результатах экспертизы на наркотики

Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что сообщения СМИ о результатах посмертной экспертизы недостоверны. Пока таких результатов просто нет, рассказал Толмацкий РБК.

«Экспертиза будет готова только через две недели. Все, что пишут — это полная ерунда», — рассказал Толмацкий. Он уточнил, что экспертизу проводят следователи в Ижевске.



Старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова также подтвердила РБК, что у следствия нет заключения экспертизы.

Ранее СМИ сообщили, что экспертиза не обнаружила наркотиков в крови музыканта.

Музыкант Кирилл Толмацкий (Децл) умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Исполнителю было 35 лет.