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Жизнь

Отец Децла назвал ерундой информацию о результатах экспертизы на наркотики

Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что сообщения СМИ о результатах посмертной экспертизы недостоверны. Пока таких результатов просто нет, рассказал Толмацкий РБК.

Свечи. Память
Свечи. Память
СС0

«Экспертиза будет готова только через две недели. Все, что пишут — это полная ерунда», — рассказал Толмацкий. Он уточнил, что экспертизу проводят следователи в Ижевске.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова также подтвердила РБК, что у следствия нет заключения экспертизы.

Ранее СМИ сообщили, что экспертиза не обнаружила наркотиков в крови музыканта.

Музыкант Кирилл Толмацкий (Децл) умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Исполнителю было 35 лет.

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