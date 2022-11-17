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Жизнь

Отец губернатора Алтайского края скончался после продолжительной болезни

Петр Томенко, отец губернатора Алтайского края Виктора Томенко, скончался 16 ноября.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

По информации ИА «Банфакс», мужчина страдал от продолжительной болезни.

Известно, что отец губернатора в течение многих лет жил в Норильске и работал на горнорудном комбинате.

Со своей супругой Татьяной Павловной Мельченко он прожил 55 лет. В прошлом году их поздравлял с годовщиной Виктор Томенко.

В интервью «Толку» глава региона с большим уважением отзывался о родителях. Их он называл своими главными авторитетами.

«Мне казалось, что родители в своей жизни достигли многого, и хотелось быть на них похожим, тоже чего-то добиться. Но, самое главное, я видел отношение к ним со стороны других людей, друзей, знакомых, коллег по работе — их и ценили, и уважали», — отметил он.

Редакция altapress.ru выражает глубокие соболезнования семье Виктора Томенко.

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