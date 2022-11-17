Отец губернатора Алтайского края скончался после продолжительной болезни

По информации ИА «Банфакс», мужчина страдал от продолжительной болезни.

Известно, что отец губернатора в течение многих лет жил в Норильске и работал на горнорудном комбинате.

Со своей супругой Татьяной Павловной Мельченко он прожил 55 лет. В прошлом году их поздравлял с годовщиной Виктор Томенко.

В интервью «Толку» глава региона с большим уважением отзывался о родителях. Их он называл своими главными авторитетами.

«Мне казалось, что родители в своей жизни достигли многого, и хотелось быть на них похожим, тоже чего-то добиться. Но, самое главное, я видел отношение к ним со стороны других людей, друзей, знакомых, коллег по работе — их и ценили, и уважали», — отметил он.

Редакция altapress.ru выражает глубокие соболезнования семье Виктора Томенко.