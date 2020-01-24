Отец Ивана Урганта рассказал о предложении отрезать его сыну голову

Российский актер Андрей Ургант рассказал о скандале вокруг сына, телеведущего Ивана Урганта, который якобы оскорбил чувства верующих в своей программе.

Артист заявил о том, что не обращает внимание на заявления активистов, которые хотят лишить гражданства его сына.



«Если эти люди правомочны лишать актера гражданства за его выступление, тогда вообще непонятно что происходит в стране», — заявил Урган-старший, его слова приводит «Московский комсомолец».

Андрей Ургант также вспомнил, что несколько лет назад за убийство Ивана активисты на Украине предлагали вознаграждение.

«Подобные организации в Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов», — рассказал отец телеведущего.

Тогда Иван Ургант, будучи ведущим программы «Смак», неудачно выдал «революционную» шутку. Он заявил, что порубил зелень, как «красный комиссар жителей украинской деревни».

Иван Ургант. скрин youtube.com

Депутат Госдумы Николай Земцов потребовал возбудить уголовное дело против Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих. Ранее с таким же заявлением выступил член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Их возмущение вызвала пародия на икону «Рождество Христово» в программе Урганта, а также высказывание Жерара Депардье, сравнившего Христа с поросенком.

Против Уранта составил петицию лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, требуя лишить телеведущего гражданства.