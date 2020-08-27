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Жизнь

Отец из Алтайского края получил реальный срок за огромный долг по алиментам

Житель Павловска не доплатил дочери полтора миллиона рублей алиментов и был арестован. Об этом сообщает УФССП России по Алтайскому краю.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Сообщается, что в связи с систематическим уклонением от уплаты родителю назначили административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Его он проигнорировал. После мужчину осудили по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Однако и такая мера ни к чему не привела.

Тогда должника повторно привлекли к уголовной ответственности, но он так и не явился на заседание по делу.

«После направления уголовного дела в суд должник неоднократно не явился на заседание по делу. Он был объявлен в розыск, а мера принуждения была заменена на арест. Когда его нашли, Павловский районный суд приговорил алиментщика к 10 месяцем лишения свободы», — сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Решение суда не освободило мужчину от исполнения обязательных работ и оплаты задолженности по алиментным платежам в полном объеме.

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