Отец-одиночка из Рубцовска продолжает бороться за детей, несмотря на угрозы и давление властей

Информационный портал семейной политики «Иван-Чай» на своем YouTube-канале рассказал «очередной вопиющий случай ювенальной юстиции», который опять произошел на Алтае.

В описании к видео говорится, что в Рубцовске у отца-одиночки, который из последних сил поднимается в условиях нищеты, отобрали детей, а его самого «избили и бросили за решетку».

Детей поместили в приют, а младшего девятилетнего, как утверждается, чуть не угробили психотропными средствами, которыми лечили от заикания.

Мужчина рассказал, что детей отбирать приехали, когда он был с ними на улице.

«На глазах и успуганных детей начали ломать мне руки, надевать наручники, хотя я абсолютно не сопротивлялся. Дети начали плакать и кричать. Полицейские, заломив мне руки и сильно зажав запястья, повели в машину. Когда меня уводили и дети оставались на улице, господа полицейские сказали гражданским лицам женского пола, что они могут забирать детей. Привезя меня в отдел полиции и ничего не объяснив написали что-то в листке», — рассказал на видео мужчина.

Член Общественной палаты РФ Элина Жгутова отметила, что на Алтае «вот так вот принято» отбирать детей по ст. 77 Семейного Кодекса РФ.

Отец. Ребенок. Семья СС0

«Высшая точка беззакония — постановление об отобрании по ст. 77 подписывалось главой Рубцовска в тот момент, когда дети уже находились в приюте. Напомним, что немедленное отобрание ребенка по ст.77 возможно <…> в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка. Как глава города мог подписать такое постановление, зная, что дети в это время находятся в приюте на подведомственной ему территории, остается загадкой», — подчеркнули в организации «Иван-Чай».

Как пояснила адвокат Надежда Гольцова, которая представляет интересы отца детей, вся история началась тогда, когда отец недосчитался дома денег, а старший сын пришел домой поздно и побитый. Произошла ссора.

Организация на своей странице во «ВКонтакте» отметила, что рассмотрение дела планировалось на 18 марта, но было перенесено на 1 апреля 2020 года. Из-за плохого качества связи адвокат подала просьбу о назначении следующего слушания в зале Кунцевского суда Москвы.