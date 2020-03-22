Отец-одиночка из Рубцовска продолжает бороться за детей, несмотря на угрозы и давление властей

В описании к видео говорится, что в Рубцовске у отца-одиночки, который из последних сил поднимается в условиях нищеты, отобрали детей, а его самого «избили и бросили за решетку».
Детей поместили в приют, а младшего девятилетнего, как утверждается, чуть не угробили психотропными средствами, которыми лечили от заикания.
Мужчина рассказал, что детей отбирать приехали, когда он был с ними на улице.
«На глазах и успуганных детей начали ломать мне руки, надевать наручники, хотя я абсолютно не сопротивлялся. Дети начали плакать и кричать. Полицейские, заломив мне руки и сильно зажав запястья, повели в машину. Когда меня уводили и дети оставались на улице, господа полицейские сказали гражданским лицам женского пола, что они могут забирать детей. Привезя меня в отдел полиции и ничего не объяснив написали что-то в листке», — рассказал на видео мужчина.
Член Общественной палаты РФ Элина Жгутова отметила, что на Алтае «вот так вот принято» отбирать детей по ст. 77 Семейного Кодекса РФ.
«Высшая точка беззакония — постановление об отобрании по ст. 77 подписывалось главой Рубцовска в тот момент, когда дети уже находились в приюте. Напомним, что немедленное отобрание ребенка по ст.77 возможно <…> в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка. Как глава города мог подписать такое постановление, зная, что дети в это время находятся в приюте на подведомственной ему территории, остается загадкой», — подчеркнули в организации «Иван-Чай».
Как пояснила адвокат Надежда Гольцова, которая представляет интересы отца детей, вся история началась тогда, когда отец недосчитался дома денег, а старший сын пришел домой поздно и побитый. Произошла ссора.
Организация на своей странице во «ВКонтакте» отметила, что рассмотрение дела планировалось на 18 марта, но было перенесено на 1 апреля 2020 года. Из-за плохого качества связи адвокат подала просьбу о назначении следующего слушания в зале Кунцевского суда Москвы.