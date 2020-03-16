Отец Юлии Началовой написал о последних минутах жизни дочери

Как переживали известие близкие певицы, он описал в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери».

Так, родственники певицы не до конца осознали, чем может закончиться воспалительный процесс в организме исполнительницы, когда им только об этом сообщили, приводит выдержки из книги KP.RU.

Врачи уверяли родственников, что все обойдется. Однако, при этом отводили глаза, вспоминает отец певицы.

В день, когда Юлии не стало, ее мать, отец и тетя поддались уговорам врачей и решили немного отдохнуть. Родственники собрались дома у тети певицы.

Но в этот момент, пишет папа Началовой, раздался телефонный звонок.

«Все, — услышал я глухой голос доктора. — Все. Ничего не смогли поделать», — цитирует отрывок из книги издание.

Родители в этот момент не были способны осознать произошедшее. Им хотелось кричать, но рядом стояла дочь Юлии — Вера. Она тоже стояла молча, стараясь не напугать бабушку и дедушку, пишет News.ru.

Сейчас родители Началовой называют девочку «ниточкой, которая привязывает нас к жизни». Девочка до сих пор шлет письма маме, которая умерла 16 марта 2019 года.