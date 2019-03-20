Отец Юлии Началовой рассказал, что погубило 38-летнюю певицу

Отец певицы Юлии Началовой спустя три дня после ее кончины рассказал о состоянии дочери накануне смерти и прокомментировал сообщения об ампутации ноги.

По словам Виктора Началова, у его 38-летней дочери не было волчанки, а диабет появился лишь в последние месяцы. Он также отрицает слухи об ампутации ноги якобы из-за гангрены.



По мнению отца звезды, во внезапной смерти певицы виновата ее собственная халатность. Мужчина сказал, что Началова поздно обратилась к врачам и пыталась лечиться сама.





«Да она даже нам не говорила, родителям! Я видел, что ей больно ступать», — вспоминает Виктор Началов, пишет «КП».

По словам отца, Юлия Началова сильно натерла большой палец правой ноги. Хотела лечить сама, но после того, как нога стала опухать, вызвала «скорую помощь».

В больнице зафиксировали значительное превышение сахара крови, снизили его, а рану почистили. Артистка радовалась и думала, что ее скоро выпишут. Но «уже абсцесс пошел — заражение крови».

Певицу перевели в другую клинику, где лучше аппаратура.

«Несколько волн идет при абсцессе. И вторая волна ее добила. Сердце не выдержало», — пояснил отец артистки.

38-летняя певица Юлия Началова умерла в московской клинике от остановки сердца 16 марта. У нее осталась 12-летняя дочь Вера. Бывший муж артистки — футболист Евгений Алдонин — уже заявил о намерении самостоятельно позаботиться о дочери, пишет «Росбалт».

Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.