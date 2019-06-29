Что делать, если люди сваливают мусор на улице?

Жительница Ярового Ольга обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Помогите решить проблему складирования мусора жильцами дома № 2 по ул. 40 лет Октября Ярового. Люди складывают пакеты прямо на улице, на углу дома. Я уже обращалась с этой проблемой в администрацию Алтайского края, администрацию города, в аварийно-диспетчерскую службу. Никто не может повлиять на этих людей».