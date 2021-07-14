14 июля 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Отказ России от однополых браков сочли несправедливым в Европейском суде по правам человека

Отказ от однополых браков в России оценили как несправедливый в Европейском суде по правам человека. В этом контексте в ЕСПЧ призвали ввести в РФ юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения, передает РИА Новости.

Брак.
Брак.

На сайте суда размещен релиз, в котором говорится, что отказ в оформлении однополых отношений «противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни».

«Суд прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества», — добавляют в ЕСПЧ.

Напомним, что российские власти неоднократно подчеркивали — официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной, но при этом однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.

На заявления со стороны ЕСПЧ уже отреагировал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Налицо системное вмешательство во внутренние дела России. Давно уже надо было понять, что навязывать России однополые браки абсолютно бесперспективно, и не стоило принимать такие по меньшей мере странные решения», — подчеркнул парламентарий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость