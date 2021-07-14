Отказ России от однополых браков сочли несправедливым в Европейском суде по правам человека

На сайте суда размещен релиз, в котором говорится, что отказ в оформлении однополых отношений «противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни».
«Суд прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества», — добавляют в ЕСПЧ.
Напомним, что российские власти неоднократно подчеркивали — официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной, но при этом однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
На заявления со стороны ЕСПЧ уже отреагировал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Налицо системное вмешательство во внутренние дела России. Давно уже надо было понять, что навязывать России однополые браки абсолютно бесперспективно, и не стоило принимать такие по меньшей мере странные решения», — подчеркнул парламентарий.