Отказ России от однополых браков сочли несправедливым в Европейском суде по правам человека

Отказ от однополых браков в России оценили как несправедливый в Европейском суде по правам человека. В этом контексте в ЕСПЧ призвали ввести в РФ юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения, передает РИА Новости .

На сайте суда размещен релиз, в котором говорится, что отказ в оформлении однополых отношений «противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни».

«Суд прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества», — добавляют в ЕСПЧ.

Напомним, что российские власти неоднократно подчеркивали — официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной, но при этом однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.

На заявления со стороны ЕСПЧ уже отреагировал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.